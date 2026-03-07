Trump soll Interesse an Bodentruppen im Iran gezeigt haben

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk

Im Schatten der angekündigten US-Angriffe stellt sich die Frage: Werden die USA Bodentruppen in den Iran schicken? US-Präsident Donald Trump (79) habe bei einem privaten Treffen ernsthaftes Interesse daran gezeigt, amerikanische Soldaten in der Islamischen Republik zu stationieren. Das bestätigen vier anonyme Quellen gegenüber NBC News.

Trump habe die Idee in einem Gespräch mit Beratern und republikanischen Funktionären ausserhalb des Weissen Hauses angesprochen. Der Präsident habe aber kein Interesse an einer gross angelegten Invasion des Irans. Vielmehr stelle er sich kleine US-Truppenkontingente vor, die schnell strategische Missionen erfüllen können.

Das Weisse Haus hält sich auf Anfrage von NBC bedeckt, ob bald US-amerikanische Soldaten in den Iran geschickt werden. «Präsident Trump hält sich klugerweise stets alle Optionen offen», meint Pressesprecherin Karoline Leavitt (28).

Trump selbst hat den Einsatz von Bodentruppen bisher nie kategorisch ausgeschlossen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) ging dem Thema bisher aus dem Weg und nannte es eine «Angelegenheit für politische Entscheidungsträger», wie der «Guardian» schreibt.

Bisher sind laut der «New York Times» mindestens sechs amerikanische Soldaten getötet und 18 weitere verwundet worden. Der Einsatz von Bodentruppen in der Islamischen Republik könnte diese Zahlen massiv erhöhen. Auf iranischer Seite gibt es laut dem lokalen Komitee des Roten Halbmondes bereits über 1300 Tote.