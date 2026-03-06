DE
FR
Flugchaos wegen Iran-Krieg
Edelweiss-Flug aus Oman hat noch 44 freie Plätze

Viele Schweizer sitzen am Persischen Golf fest. Edelweiss hat noch 44 freie Plätze für einen Rückflug am Samstag aus dem Oman. Jetzt zählt jede Stunde für Heimkehrwillige.
Publiziert: 22:03 Uhr
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran hat zu einem massiven Flugchaos im Nahen und Mittleren Osten geführt.
Foto: AP

  • Krieg im Mittleren Osten verursacht Flugchaos, Schweizerinnen und Schweizer sitzen fest
  • Edelweiss-Flüge aus Oman bieten morgen 44 freie Plätze von Salalah
  • Flug von Salalah nach Zürich startet um 12.25 Uhr Ortszeit
Raphael_Rauch (1).jpg
Raphael RauchBundeshausredaktor

Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran hat zu einem massiven Flugchaos im Nahen und Mittleren Osten geführt. Auch Schweizerinnen und Schweizer sitzen am Persischen Golf fest und hoffen seit Tagen auf eine Rückkehr in die Heimat. Die Swiss organisierte am Donnerstag einen Sonderflug; morgen (Samstag) sollen zwei Maschinen der Swiss-Tochter Edelweiss aus dem Oman in die Schweiz fliegen.

In einer internen Mitteilung des Aussendepartements (EDA), die Blick vorliegt, steht: Der Edelweiss-Flug für morgen (Samstag) habe immer noch freie Plätze, weil «sehr viele Mitbürger es als Zumutung empfinden», dass sie in den Oman reisen müssen. EDA-Sprecher Pierre-Alain Eltschinger zu Blick: «Wir haben alle Menschen, die bei uns registriert sind, darauf aufmerksam gemacht, dass es noch freie Plätze gibt.» 

«Die Situation ist sehr dynamisch»

Die Airline Edelweiss teilt mit: «Die Flüge waren am Donnerstag ausgebucht. Da verschiedene Fluggesellschaften mittlerweile Flüge von Dubai und Maskat nach Europa anbieten, haben sich einige Passagiere für einen früheren Flug entschieden», sagt Edelweiss-Sprecher Andreas Meier zu Blick. Daher seien nun wieder Plätze verfügbar. «Der Flug von Maskat nach Zürich ist ausgebucht. Auf dem Flug von Salalah nach Zürich sind noch 44 Plätze frei. Ob die Flüge ausgebucht sind, lässt sich erst nach Abschluss des Boardings am Flughafen sagen. Bis dahin ist die Situation sehr dynamisch.»

Im Klartext: Schweizerinnen und Schweizer, die aktuell im Golfraum festsitzen, können nach wie vor über die Hotline ein Edelweiss-Ticket buchen (+41 848 333 593). Sie müssen auf eigene Faust auf dem Landweg in den Oman reisen und von dort weiter zum Flughafen. Salalah ist deutlich weiter entfernt als Maskat – von Dubai sind es über 1000 Kilometer. Der Edelweiss-Flug von Salalah nach Zürich startet am Samstag um 12.25 Uhr Ortszeit.

Möglicherweise schaffen es nicht alle rechtzeitig

Für diejenigen, die es nur nach Maskat schaffen: Es gibt eine Restchance auf einen Platz im ausgebuchten Edelweiss-Flieger. Denn nicht alle dürften es rechtzeitig über die Grenze in den Oman schaffen. Aufgrund geschlossener Lufträume und zahlreicher Kontrollen könnten einige Passagiere zu spät eintreffen. Die so frei werdenden Plätze könnten dann kurzfristig vergeben werden.

