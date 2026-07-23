Atomdeal mit Saudi-Arabien nur bei Annäherung an Israel

Die USA und Saudi-Arabien haben am Mittwoch ein Atomabkommen unterzeichnet. Laut Donald Trump hängt der Deal von Saudi-Arabiens Normalisierung mit Israel und dem Beitritt zu den Abraham-Abkommen ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA und Saudi-Arabien unterzeichnen Atomabkommen am Mittwoch

Trump fordert Normalisierung Saudi-Arabiens mit Israel für Deal-Bedingung

Abraham-Abkommen: Israel hat Verträge mit UAE und Bahrain

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Mittwoch unterzeichneten die USA und Saudi-Arabien ein Atomabkommen. Dem US-Kongress wird das Abkommen jetzt zur obligatorischen Prüfung vorgelegt, wie CNN mit Berufung auf mehrere interne Quellen berichtete.

Donald Trump (80) liess am Donnerstag weitere Details der Vereinbarung durchsickern. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social erklärte der US-Präsident, einen Atomdeal mit Saudi-Arabien gibt es nur, wenn das Königreich seine Beziehungen mit Israel normalisiert. «Die Genehmigung steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass Saudi-Arabien dem hoch angesehenen und erfolgreichen Abraham-Abkommen beitritt.»

Die Abraham-Abkommen sind Verträge zur Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten, etwa den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Trump stellte in seinem Post auch klar, dass das Abkommen lediglich «zur zivilen Nutzung der Kernenergie» gedacht ist. Auch gäbe die Vereinbarung Saudi-Arabien nicht die Erlaubnis, Uran anzureichern.

Trump droht den Huthis

Kurz nach seinem ersten Post stärkt Trump dem Königreich auch in einem zweiten Beitrag auf Truth Social den Rücken. Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hat Anfang dieser Woche ein Durchfahrtsverbot für saudi-arabische Schiffe für die Meerenge Bab al-Mandab verhängt.

Die Meerenge Bab al-Mandab gilt als wichtige Alternativroute zur Strasse von Hormus. In der Nacht auf Donnerstag wurden ausserdem zwei saudische Tanker beschossen.

«Sollten sie dies erneut tun, werden die USA den Iran zur Rechenschaft ziehen, da die Huthis als Stellvertreter des Iran agieren», schrieb Trump dazu auf Truth Social. «Es werden schwere militärische Strafen gegen den Iran und natürlich auch gegen die Huthis selbst verhängt werden, von denen ich sehr enttäuscht bin, da sie sich bis jetzt sehr professionell und klug verhalten haben.»