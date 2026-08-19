«Helikopter können nicht auf Rasen landen»

Donald Trump lässt den Südrasen des Weissen Hauses umbauen. Grund: Die neuen Helikopter der US-Luftwaffe zerstören mit ihren Triebwerken den Rasen. Ein Landeplatz aus weissem Granit soll Abhilfe schaffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump lässt Helilandeplatz aus weissem Granit am Weissen Haus bauen

Neue Marine-One-Helikopter zerstören sonst den Rasen mit ihren Triebwerken

Bauarbeiten dauern 1,5 Wochen länger, Kosten übernimmt Helikopter-Hersteller

Mattia Jutzeler Redaktor News

US-Präsident Donald Trump werkelt mit Vergnügen am Weissen Haus herum. Seit dem Beginn seiner zweiten Amtszeit hat er bereits mehrere Renovations- und Bauprojekte in die Wege geleitet. Nachdem ein US-Gericht vor kurzem die Konstruktion seines geplanten Ballsaals stoppte, hat Trump nun ein neues, kurioses Bauprojekt präsentiert.

Auf dem Südrasen des Weissen Hauses entsteht ein brandneuer Helilandeplatz aus weissem Granitstein. Warum braucht es im Garten des US-Präsidenten aber überhaupt so eine Neuerung? Die neuen Marine-One-Helikopter der US-Luftwaffe seien schlichtweg zu stark für den Rasen des Weissen Hauses.

«Sie konnten nicht auf dem Gras landen, weil die Triebwerke so kraftvoll sind, dass der Rasen ausgerissen werden würde», erklärte Trump den Reportern am Mittwoch, wie unter anderem die «Huffington Post» berichtet. «Das Gras wäre buchstäblich überall verstreut.» Der Landeplatz werde laut Trump vom Hersteller der neuen Helikopter bezahlt.

Trump ist «sehr stolz» auf Bauprojekte

Der Bau des Landeplatzes begann kurz nach dem UFC-Kampf auf dem Südrasen des Weissen Hauses zu Trumps Geburtstag Ende Juli. Auch der Zufahrtsweg zum Weissen Haus wird aktuell erneuert. Der Beton wird ebenfalls durch weissen Granit ersetzt.

«Wenn Sie sich den Stein ansehen, sehen Sie, wie perfekt er ist», sagte der Präsident während der Medienführung zu den Reportern, wie CNN schreibt. Trump fügte ausserdem hinzu, er sei «sehr stolz» auf diese zusätzlichen Bauprojekte. Bei den Bauarbeitern am Weissen Haus habe er sich jedoch für den Mehraufwand entschuldigt. «Entschuldigung, dass die Arbeiten jetzt anderthalb Wochen länger dauern.»