Der Iran, reich an Erdgas und Öl, kämpft mit einer Energiekrise. Trotz massiver Reserven bleiben Tankstellen leer, teils durch US-Sanktionen verursacht. Die Regierung könnte die Knappheit nutzen, um Benzin zu rationieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iran trotz grösster Erdgasreserven von Benzin- und Gasknappheit betroffen

US-Sanktionen behindern Verarbeitung von Rohstoffen im Iran

2025 importierte Iran Treibstoff für 6 Milliarden Dollar

Mattia Jutzeler Redaktor News

Nach Russland verfügt der Iran über die grössten Erdgasreserven der Welt. Trotzdem verdichten sich die Anzeichen dafür, dass der Islamischen Republik Benzin und Gas ausgehen.

Lange Warteschlangen vor den Tankstellen prägen in den letzten Tagen das Bild in den Städten des Landes. «Die letzten drei Male, als ich tanken wollte, war die Tankstelle bereits gegen fünf oder sechs Uhr abends leer», erzählt ein betroffener Iraner der «NZZ».

US-Sanktionen verschärfen Lage

Obwohl eine Benzinkrise im Iran im ersten Moment paradox klingt, könnte es dafür mehrere Gründe geben. Einerseits würden US-amerikanische Sanktionen der Islamischen Republik den Zugang zu Technologien erschweren. Dies wäre nötig, um die Erdgasreserven und das Rohöl im Land zu verarbeiten und nutzbar zu machen.

Bereits im vergangenen Jahr musste der Iran Treibstoff für umgerechnet 6 Milliarden Dollar importieren, heisst es im Bericht der «NZZ» weiter. Die Nachfrage im Inland habe die eigenen Kapazitäten zur Verarbeitung der Rohstoffe weit überstiegen.

Knappheit rechtfertigt Rationierung

Andererseits könnte das Mullah-Regime die Krise auch bewusst verschärfen, um sie für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Benzin und Gas werden im Iran stark subventioniert und sind für die Bevölkerung praktisch kostenlos. Bei Preiserhöhungen an den Zapfsäulen hatte es jeweils massive Proteste der Bevölkerung gegeben.

Durch die momentane Krise könnte die Regierung eine Wahrnehmung der Knappheit in der Bevölkerung schaffen. Der Benzinverbrauch der Iraner könnte dann durch Rationierungen gedrosselt werden.