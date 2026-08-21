USA öffnen geheime Route durch die Strasse von Hormus

Die USA schleusen laut einem Medienbericht 15 bis 20 Tanker pro Nacht durch die Strasse von Hormus. Etwa 10 Millionen Barrel Öl fliessen so täglich zusätzlich in den Weltmarkt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA schleusen nachts 15-20 Tanker durch die Strasse von Hormus

Iranische Überwachungssysteme durch Luftangriffe stark geschwächt, kaum Treffer auf Schiffe

10 Millionen Barrel Öl täglich zusätzlich im globalen Energiemarkt

Gabriel Knupfer Redaktor News

Die USA haben in der Strasse von Hormus klammheimlich einen Schifffahrtskorridor geöffnet. Seit mehreren Wochen schleuse das amerikanische Militär jede Nacht 15 bis 20 Tanker durch die Meerenge, berichtet das Portal Axios.

Etwa 10 Millionen Barrel Öl pro Tag würden so zusätzlich in den globalen Energiemarkt eingespeist, sagten zwei Insider dem Portal. Das ist etwa die Hälfte des Vorkriegsvolumens.

Iraner sind «blind»

Laut den Angaben kontrollieren die USA seit zwei Monaten die südliche Fahrrinne der Meerenge. Die iranischen Radar- und Seeüberwachungssysteme seien durch die Luftangriffe dermassen geschwächt, dass die Iraner grösstenteils «blind» seien.

Trotzdem feuert der Iran weiter Drohnen und Raketen in die ungefähre Richtung ab, in der die Schiffe vorbeifahren. Treffer landen sie damit aber nur selten. «Die Revolutionsgarde kann zwar lästig sein, aber sie kontrolliert die Meerenge nicht», sagte eine der Quellen zu Axios.

20 Prozent des Welt-Öls

Für US-Präsident Donald Trump (80) ist dies wichtig. Denn die Strasse von Hormus ist das wichtigste Druckmittel des Irans in möglichen Gesprächen mit den USA.

Vor dem Krieg flossen etwa 20 Prozent des Erdöls für den Weltmarkt durch die Meerenge. Kein Wunder löste die Schliessung durch das Mullah-Regime ein Erdbeben auf dem Ölmarkt aus.