Trump will Strasse von Hormus annektieren

US-Präsident Donald Trump will die Strasse von Hormus «zum Territorium der Vereinigten Staaten erklären».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump will Strasse von Hormus als US-Territorium erklären

Iran erleide eine «schwere Niederlage»

20 Prozent des Welt-Erdöls fliessen in Friedenszeiten durch die Meerenge

Gabriel Knupfer Redaktor News

Donald Trump (80) sorgt mit einer neuen Aussage zum Iran-Krieg für Aufsehen. Bei einer Veranstaltung in New Jersey kündigte der US-Präsident die Übernahme der Strasse von Hormus an.

«Nachdem wir den Iran besiegt haben – der gerade eine schwere Niederlage erleidet –, werde ich die Strasse von Hormus schon bald zum Territorium der Vereinigten Staaten erklären», sagte Trump laut einem Bericht der «NY Post» am Freitag.

Ähnliche Ideen hatte er bereits im März gewälzt. Damals schlug Trump vor, die Wasserstrasse in «Strasse von Amerika» umzubenennen.

In Friedenszeiten werden rund 20 Prozent des Erdöls für den Weltmarkt durch die Strasse von Hormus verschifft. Doch wegen des Iran-Krieges fahren aktuell nur noch vereinzelt Schiffe durch die Meerenge.

Zuletzt sorgten im Iran-Krieg die Zustände auf dem US-Flugzeugträger Abraham Lincoln für Aufsehen. Verschimmelte Duschen, rationierte Mahlzeiten, harte Schichten und der lange Einsatz würden der Besatzung schwer zu schaffen machen. Trump spielte die Probleme herunter und kündigte die baldige Ablösung der Abraham Lincoln an.