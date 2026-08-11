US-Präsident Donald Trump beansprucht für die USA die vollständige Kontrolle über die Strasse von Hormus. Die US-Marine kontrolliere die Meerenge zu «100 Prozent». Auch bekundet Trump keine Eile mehr für einen Deal mit Teheran.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump erklärt volle US-Kontrolle über Strasse von Hormus

US-Marine sichert Meerenge, Iran behält Einfluss durch Verhandlungen mit Oman

Schiffsverkehr massiv eingebrochen: nur 20 bis 30 Schiffe täglich statt 130 bis 140

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

US-Präsident Donald Trump (80) hat erklärt, dass die USA die alleinige Kontrolle über die Strasse von Hormus besitzen. Vor Reportern sagte Trump am Montag im Oval Office, die Strasse sei «jetzt offen». «Die US-Marine ist derzeit die einzige, die die Strasse von Hormus kontrolliert», so Trump.

«Wir haben eine unfehlbare Blockade», sagte der US-Präsident. «Sie ist wie eine Stahlwand. Wir lassen nur die Leute rein, die wir reinlassen wollen, und diese Leute kommen rein und gehen wieder raus.» Der Schiffsverkehr von und nach Iran sei komplett abgeschottet. «Gelegentlich legen sie eine Mine», führte Trump aus, «und wir finden sie. Wir haben die gesamte Meerenge nach Minen durchsucht. Wir kontrollieren die Meerenge zu 100 Prozent.»

Eingebrochener Verkehr

Trumps Darstellung lässt sich nicht in allen Punkten bestätigen. Zwar sichern die USA die wichtige Schifffahrtsroute seit Monaten mit Militäreinsätzen und mehr als 20 Kriegsschiffen – doch Iran hält weiterhin grossen Einfluss auf die Durchfahrt. Mit Oman verhandelt Teheran über einen neuen Mechanismus für die Durchfahrt.

Die Strasse von Hormus zwischen Iran und Oman ist eine der wichtigsten Öl-Routen der Welt. Vor dem Konflikt passierten täglich 130 bis 140 Schiffe die Meerenge, derzeit sind es laut Reuters noch zwei bis drei Dutzend.

«Sie müssen zahlen»

Trump will den Gegner strategisch abschnüren und wirtschaftlich ausbluten lassen. Am Montag wies er auch iranische Forderungen nach Kriegsentschädigungen zurück und stellte seinerseits Milliardenforderungen an Teheran: Der Iran müsse für alle Opfer «der vielen Konflikte zahlen, für die sie berüchtigt sind», schrieb Trump auf Truth Social.

Trump versucht damit kurzerhand das Blatt zu wenden, weil Teheran die Öffnung der Strasse von Hormus seinerseits an US-Entschädigungen und Sanktionsende knüpft.

Als «eine interessante Idee», beschrieb Trump die iranischen Milliardenforderungen. «Nun fordere ich ebenfalls Entschädigung vom Iran für all die Menschen, die sie getötet und schwer verletzt haben.»