Donald Trump fordert Entschädigungen vom Iran. In einem Post auf Truth Social verlangt der US-Präsident Kompensation für US-Opfer sowie den Tod von iranischen Protestlern in den letzten 50 Jahren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump fordert vom Iran Entschädigungen für Opfer vergangener Konflikte

Er verweist auf Tausende Tote, darunter auch US-Amerikaner

Trump will Forderungen in zukünftigen Verhandlungen durchsetzen lassen

Janine Enderli Redaktorin News

US-Präsident Donald Trump (80) zeigt sich in einem neuen Post auf seiner Plattform Truth Social überrascht: Er sei von seinem Team in Kenntnis gesetzt worden, dass der Iran Entschädigungen für Schäden aus den jüngsten militärischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Ländern von den USA verlangt, so Trump.

Nun setzt der Republikaner zu einer brisanten Gegenforderung an: «Es ist ein interessanter Gedanke, denn jetzt fordere ich ebenfalls Entschädigung für all die Menschen, die durch die iranischen Sprengfallen am Strassenrand und die vielen Konflikte, für die sie berüchtigt sind – zunächst unter der Führung von General Soleimani –, getötet und schwer verletzt wurden. Darunter die Angehörigen der Opfer der USS Cole sowie Tausende weiterer im Kampf Gefallener. Darüber hinaus sollten die Familien der Hunderttausenden unschuldigen Demonstranten, die der Iran in den letzten 50 Jahren getötet hat – ganz zu schweigen von den 52'000, die in den letzten fünf Monaten ums Leben gekommen sind.»

Trump vermischt Ereignisse

Mit der USS Cole bezieht sich Trump auf einen konkreten Anschlag. Am 12. Oktober 2000 wurde der US-Zerstörer während eines Tankstopps im Hafen von Aden (Jemen) von zwei Selbstmordattentätern mit einem Sprengboot angegriffen. 17 US-Soldaten wurden getötet, 39 weitere verletzt.

Verantwortlich war nach den Ermittlungen das islamistische Terrornetzwerk Al Kaida. Der Anschlag wird also nicht Iran unmittelbar zugerechnet. In einer weiteren Truth-Social-Nachricht verlangt Trump zudem, dass der Iran auch für das Leid der Menschen in Syrien, Jemen, dem Libanon und Gaza aufkomme.

Trump möchte Kompensationszahlungen offenbar fix in zukünftige Verhandlungen integrieren. Er schreibt: «Ich habe meine Vertreter angewiesen, dies in allen künftigen Verhandlungen nachdrücklich zur Sprache zu bringen.»