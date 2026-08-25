Die Strasse von Hormus ist laut Donald Trump wieder minenfrei. Der US-Präsident droht dem Iran scharf und setzt auf lückenlose Überwachung durch die Space Force.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Marine hat alle Minen aus Strasse von Hormus entfernt oder zerstört

Trump droht Iran mit Zerstörung bei neuem Auslegen von Minen

Explosion eines Öltankers in der Strasse von Hormus im Juli angeblich durch Seemine verursacht

Marian Nadler Redaktor News

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump (80) ist die für die Weltwirtschaft wichtige Strasse von Hormus nicht länger vermint. «Ich wurde soeben von der US-Marine darüber informiert, dass alle Minen aus den internationalen Gewässern der Strasse von Hormus entfernt und/oder gesprengt wurden», schrieb der Republikaner am Dienstag in einem Post auf der Plattform Truth Social.

Trump drohte weiter dem Iran. Jedes Schiff oder Boot, das neue Minen auslege, würde unverzüglich und systematisch zerstört werden. Die Space Force würde «jeden Quadratzentimeter der Meerenge» überwachen, ebenso wie den Pickaxe Mountain, in dem ein wichtiges Tunnelsystem der Mullahs vermutet wird. Gleiches gilt für die drei nach Trumps Angaben bereits zerstörten Nuklearanlagen des Landes.

«Es gilt eine Null-Toleranz-Politik hinsichtlich des Auslegens von Minen, die in vollem Umfang in Kraft ist», verkündete Trump. Ende Juli war ein Öltanker in der Strasse von Hormus explodiert. Er soll mit Seeminen in Kontakt gekommen sein. Weitere Vorfälle mit Seeminen seit Beginn des Iran-Kriegs im Frühjahr sind nicht bekannt.