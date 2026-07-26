Darum gehts
- Öltanker explodiert in der Strasse von Hormus nach Minen-Kollision
- Tanker wich von Irans vorgegebener Route ab, Warnungen missachtet
- Unklarheit über Verletzte oder Tote, Investigation läuft
Am Sonntagmittag soll in der Strasse von Hormus ein Öltanker explodiert sein. Das Schiff prallte auf eine Seemine. Zuvor war der Tanker von jener Route abgewichen, die der Iran vorgegeben hatte.
Teheran hatte im Vorfeld mehrfach gewarnt: Wer die deklarierte Route verlässt, muss die Konsequenzen tragen. Das berichtet das Portal Defense Press unter Berufung auf einen Insider. Ob es dabei zu Verletzten oder Toten kam, ist bisher nicht bekannt.
US-Präsident Donald Trump (80) erklärte in der Vergangenheit wiederholt, iranische Infrastrukturen, wie Brücken oder Atomkraftwerke, würden zum Ziel amerikanischer Angriffe werden, sollte ein Schiff in der Meerenge attackiert werden. Ob es nun zu einer Reaktion aus Washington kommt, ist unklar – immerhin wurde der Tanker laut iranischen Informationen nicht durch eine Attacke zerstört, sondern durch eine Seemine.
+++ Update folgt +++