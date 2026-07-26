Nachdem er von dem vom Iran vorgegeben Weg abgekommen ist, soll ein Öltanker in der Strasse von Hormus explodiert sein. Schuld seien Seeminen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Öltanker explodiert in der Strasse von Hormus nach Minen-Kollision

Tanker wich von Irans vorgegebener Route ab, Warnungen missachtet

Unklarheit über Verletzte oder Tote, Investigation läuft

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntagmittag soll in der Strasse von Hormus ein Öltanker explodiert sein. Das Schiff prallte auf eine Seemine. Zuvor war der Tanker von jener Route abgewichen, die der Iran vorgegeben hatte.

Teheran hatte im Vorfeld mehrfach gewarnt: Wer die deklarierte Route verlässt, muss die Konsequenzen tragen. Das berichtet das Portal Defense Press unter Berufung auf einen Insider. Ob es dabei zu Verletzten oder Toten kam, ist bisher nicht bekannt.

US-Präsident Donald Trump (80) erklärte in der Vergangenheit wiederholt, iranische Infrastrukturen, wie Brücken oder Atomkraftwerke, würden zum Ziel amerikanischer Angriffe werden, sollte ein Schiff in der Meerenge attackiert werden. Ob es nun zu einer Reaktion aus Washington kommt, ist unklar – immerhin wurde der Tanker laut iranischen Informationen nicht durch eine Attacke zerstört, sondern durch eine Seemine.

+++ Update folgt +++