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Triebwerk macht schlapp
Technische Panne verzögert Rückflug des Papstes nach Rom

Papst Leo XIV. muss vorerst warten: Technische Probleme am Flugzeug verzögerten seine Reise nach Rom.
Publiziert: 18:53 Uhr
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Papst Leo verlässt in Begleitung von König Felipe den Iberia-Flieger.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Papst Leo XIV. steckt auf Teneriffa fest wegen Flugzeugproblemen
  • Ein Triebwerk der Iberia-Maschine funktionierte vor dem Start nicht
  • Planmässiger Abflug um 16.20 Uhr Schweizer Zeit verschoben, Ankunft in Rom unklar
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Marian NadlerRedaktor News

Am Freitag braucht Papst Leo XIV. (70) Geduld. Das Flugzeug, das ihn von der Kanareninsel Teneriffa nach Rom bringen sollte, hat technische Probleme. Das vermeldet «Corriere della Sera».

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Nach über einer Stunde Wartezeit an Bord verliess der Pontifex die Maschine gegen 18 Uhr Schweizer Zeit in Begleitung des spanischen Königs Felipe (58). «Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass es ein Problem mit einem der Systeme an Bord gab», soll der Kapitän zuvor verkündet haben.

Flugzeugwechsel nötig?

Das Problem trat demnach kurz vor dem Start auf. Eines der Triebwerke der Iberia-Maschine habe nicht ordnungsgemäss funktioniert, berichteten spanische Medien.

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Eigentlich sollte der Flug IB1477 um 15.20 Uhr Ortszeit (16.20 Uhr Schweizer Zeit) starten und um 20.40 Uhr am Flughafen Rom-Fiumicino landen – nach einer Flugzeit von mehr als vier Stunden. Nun sieht es eher danach aus, dass die Maschine erst am späten Abend in Italien eintreffen wird. Sollten sich die Piloten für einen Flugzeugwechsel entscheiden, wäre ein Rückflug wohl nur mit deutlicher Verspätung möglich.

+++ Update folgt. +++

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