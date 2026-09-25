Die Bergläuferin Ida Amelie Robsahm ist bei einer Wanderung in Gipfelnähe des Romsdalseggen, einem der bekanntesten und anspruchsvollsten Wanderwege Norwegens, ums Leben gekommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wanderin Ida Amelie Robsahm (†30) stürzt am Romsdalseggen-Gipfel tödlich

Robsahm war Mitglied des Asics Trail Teams und Chemielehrerin

2025: zweiter Platz beim Mont-Blanc-Marathon, vierter bei Trail-WM

Pauline Bouillon

Am Samstagmorgen ging bei der norwegischen Polizei die Meldung ein: Eine Wanderin ist beim Romsdalseggen-Gipfel abgestürzt – Gerüchten zufolge mehrere Dutzend Meter tief. Das berichtet Einsatzleiter Eivind Klokkersund der norwegischen Zeitung «VG».

Kurz darauf stellt sich heraus, dass es sich bei der Frau um Ida Amelie Robsahm (†30) handelt, ein norwegisches Mitglied des Asics Trail Teams. Sie verstirbt trotz der umgehend eintreffenden Rettungskräfte, die per Helikopter kamen.

Das Team trauert

Auf dem Instagram-Account von Asics Trail heisst es: «Wir sind zutiefst erschüttert und traurig über den tragischen Tod von Ida Amelie Robsahm. Ida war eine aussergewöhnliche Athletin und Teamkollegin. Ihre Herzlichkeit und Freundlichkeit haben viele von uns bei Asics und in der Lauf-Community berührt. Unser tiefstes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freunden, ihren Teamkollegen und allen, die sie kannten und liebten. Wir werden sie sehr vermissen.»

Laufen war ihre Leidenschaft

Robsahm galt als grosses Talent im Berglaufen und Klettern. 2025 rannte sie beim Mont-Blanc-Marathon auf den zweiten Platz und wurde an der Trailrunning-WM Vierte. Danach lief sie fürs Asics Trail Team.

Das Laufen war ihre Leidenschaft. Neben dem Sport arbeitete die Norwegerin als Chemielehrerin an einer Oberschule in Oslo.

Dieser Artikel erschien zuerst auf onet.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.