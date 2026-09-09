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Nach tödlichem Sturz
Vermisster Franzose (†39) im Wallis gefunden

Bei Conthey VS ist ein 39-jähriger Franzose tödlich verunglückt. Nach einem mutmasslichen Sturz fanden Rettungskräfte ihn am Sonntag tot. Eine Untersuchung klärt die Umstände.
Publiziert: 11:47 Uhr
Wie konnte der Franzose im Gebiet Haut-de-Cry abstürzen?
Foto: Kantonspolizei Wallis

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Wanderer (†39) aus Frankreich stirbt im Wallis
  • Vermutlich in die Tiefe gestürzt, genaue Umstände noch ungeklärt
  • Suchaktion mit Schweizer Armee, Leiche am Sonntag gefunden
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Marian NadlerRedaktor News

Am Samstagmorgen war ein Wanderer im Gebiet Haut-de-Cry im Kanton Wallis bei Conthey VS unterwegs. Nachdem Bekannte nichts mehr von ihm gehört hatten, alarmierten sie
die Kantonspolizei.

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Daraufhin wurde eine umfangreiche Suchaktion in der Region eingeleitet. Luftfahrzeuge der Schweizer Armee und von Air-Glaciers beteiligten sich an der Suche.

Franzose stirbt im Wallis

Am Sonntag, kurz vor 14 Uhr, wurde der Vermisste schliesslich in dem Gebiet aufgefunden. Die Einsatzkräfte konnten jedoch nur noch seinen Tod feststellen, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Mann mutmasslich in die Tiefe gestürzt. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Beim Opfer handelt es sich um einen Franzosen (†39). Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

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