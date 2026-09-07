Spanier (†54) stürzt am Weissmies in die Tiefe – tot

Am Sonntag ist ein Bergsteiger am Weissmies in die Tiefe gestürzt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu – die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bergsteiger stürzt am Weissmies aus 3500 Metern in den Tod

Opfer ist ein 54-jähriger Spanier, Ursache noch ungeklärt

Rettung per Helikopter: Einsatz durch KWRO und Air Zermatt

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntag, gegen 12.15 Uhr, befanden sich vier Alpinisten im Abstieg vom Weissmies über den Südgrat. Auf einer Höhe von rund 3500 Metern stürzte einer von ihnen aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Die alarmierten Rettungskräfte begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt, eingesetzt durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO 144), zum Unfallort. Dort konnten sie nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 54-jährigen spanischen Staatsangehörigen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.