Wanderer (†73) in Urnäsch AR tödlich verunglückt

Am Sonntagmorgen ist in Urnäsch ein vermisster Wanderer gefunden worden. Leider konnte der Mann nur noch tot geborgen werden.

In der Nacht auf Sonntag, kurz vor 00.30 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung ein, wonach ein 73-jähriger Mann nach einer Wanderung im Bereich Kronberg – Urnäsch nicht wie erwartet an seinen Wohnort zurückgekehrt sei. In der Folge wurden umgehend diverse Suchmassnahmen eingeleitet. Mit Hilfe der aufgebotenen Rettungsflugwacht konnte die vermisste Person schlussendlich im Bereich Bettenwald lokalisiert und gefunden werden. Für den Wanderer kam jegliche Hilfe zu spät und er konnte nur noch tot geborgen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der Mann am Vortag allein zu Fuss vom Kronberg in Richtung Urnäsch. Trotz guter Wanderausrüstung stürzte er im Bereich Bettenwald aus unbekannten Gründen einen Hang hinunter und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Nebst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, Innerrhoden und Thurgau standen auch die Rettungsflugwacht sowie der Schweizer Alpen Club (SAC) Säntis im Einsatz.