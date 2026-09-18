Schockierender Fund in den USA: Auf einem Friedhof wurde am Dienstag eine Leiche in einem Pappkarton entdeckt. Zwei Männer, darunter ein Friedhofsmitarbeiter, wurden festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und Beweismittelmanipulation.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Toter in Pappkarton auf Friedhof in Louisville entdeckt

Autofahrer überrollte Karton zweimal, meldete Vorfall nicht

Zwei Männer festgenommen, einer wegen Beihilfe zur Beweismanipulation

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Gruselfund in Louisville in den USA: Auf einem Friedhof lag ein Toter in einem Pappkarton. Die Polizei geht davon aus, dass ein Auto den Mann überrollte. Zwei Männer wurden im Zusammenhang mit dem Leichenfund festgenommen.

Am Dienstag machten Angestellte des Bethany-Friedhofs eine makabre Entdeckung: Im hinteren Bereich stiessen sie auf eine Leiche unter einem Pappkarton. Auf dem Karton sicherten Ermittler später markante Reifenspuren.

Friedhofsmitarbeiter korrigiert Aussage

Der Verdacht richtet sich gegen Brad B.* (40). Er soll mit seinem Fahrzeug über den Karton gefahren sein und dabei einen Aufprall bemerkt haben. Anschliessend setzte er seine Fahrt fort und überrollte die Schachtel ein weiteres Mal, wie aus Gerichtsakten hervorgeht. Dabei soll er eine Hand gesehen haben, die aus der Pappe herausragte. Dennoch fuhr B. Medienberichten zufolge davon, ohne die Polizei oder einen Rettungsdienst zu alarmieren.

Auch der Friedhofsmitarbeiter Thomas L.* (60) befindet sich in Gewahrsam. Nach Angaben der Ermittler erklärte er zunächst, die Leiche selbst gefunden zu haben. Später korrigierte er seine Darstellung und sagte aus, B. habe ihn auf den Fund aufmerksam gemacht. Die Polizei geht deshalb dem Verdacht nach, dass L. möglicherweise versucht haben könnte, B.s Rolle in dem Fall zu verbergen.

Wer ist der Tote im Pappkarton?

Die Vorwürfe gegen B.: fahrlässige Tötung, Fahrerflucht und Beweismittelmanipulation. L. droht ein Verfahren wegen Beihilfe. Beide stehen am Freitag erstmals vor dem Richter.

Die Identität des Toten war zunächst nicht bekannt. Auch warum er sich in dem Pappkarton befand, ist bislang unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

* Namen bekannt