Die USA sind erschüttert. Der siebenjährige Casper O. starb im November 2025 an Herzversagen. Das übergewichtige Kind wog 116 Kilogramm und lebte unter katastrophalen Bedingungen in einem völlig verwahrlosten Haus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Casper O. (†7) starb 2025 in den USA an Herzversagen

Der Junge wog 116 kg bei 1,28 m und war vernachlässigt

Eltern vor Gericht: Ihnen wird Mord zweiten Grades, Misshandlung und Folter vorgeworfen

Janine Enderli Redaktorin News

Der Tod des siebenjährigen Casper O.* (†7) erschüttert die USA. Der Bub kam Ende 2025 auf tragische Art und Weise ums Leben. Seine Mutter hatte am 4. November den Notruf alarmiert, weil ihr Sohn nicht mehr atmete.

Wie US-Medien berichten, fand die Polizei ihn in einem völlig verwahrlosten Haus. Sofort wurde das Kind ins Spital gebracht – doch es war bereits zu spät. Ein Bericht zeigt: Eine erweiterte Herzmuskelerkrankung hatte zu Herzversagen geführt.

116 Kilogramm bei 1,28 Meter

Offenbar spielte auch das starke Übergewicht des Jungen bei seinem Tod eine Rolle: Mit einem Gewicht von 116 Kilogramm bei einer Grösse von 1,28 Metern war der Junge dreimal schwerer als ein gesundes Kind in seinem Alter. Sein Body-Mass-Index lag bei 72 – ein Wert, der weit über Adipositas hinausgeht.

Offenbar wurde Caspar kaum medizinisch betreut. «Dieses Kind hatte keinen Kinderarzt und wurde – soweit ich weiss – nur ein einziges Mal zum Arzt gebracht», sagte der zuständige Staatsanwalt David Leyton gegenüber dem Sender WJRT. Die Zustände im Haus seiner Eltern seien katastrophal gewesen. Laut Polizei handelte es sich um ein sogenanntes «Hoarder»-Haus, voller angesammelter Gegenstände.

Staatsanwalt schockiert

«Auf den ersten Blick handelt es sich hier um grausames und extremes Leid, das diesem Kind durch die Vernachlässigung der Eltern zugefügt wurde.»

Neben Caspar lebte auch seine fünfjährige Schwester in dem Haus. Die Behörden hatten jedoch keine Kenntnis von den Kindern, da sie nie zur Schule gingen und offenbar isoliert aufwuchsen.

Die Eltern Damien (40) und Jessica O.* (41) stehen nun vor Gericht. Laut der Staatsanwaltschaft von Michigan werden ihnen Mord zweiten Grades, Kindesmisshandlung und Folter vorgeworfen.

* Namen bekannt