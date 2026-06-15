Wie konnte das nur passieren? Eine Studentin kam in Brasilien bei einem Bungee-Unfall ums Leben. Die Crew hatte vergessen, die junge Frau an das Sicherungsseil zu binden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In São Paulo stürzte Maria R. (†21) beim Bungee-Jumping tödlich

Sicherheitsseil war nicht befestigt, Firma arbeitete ohne Lizenz

Sechs Personen festgenommen, darunter ein Feuerwehrmann (32)

Johannes Hillig Redaktor News

Ein tragischer Bungee-Jumping-Unfall im brasilianischen Bundesstaat São Paulo sorgt weltweit für Entsetzen. Maria R.* (†21) stürzte am Samstag rund 40 Meter in den Tod. Zwei Mitarbeiter einer nicht lizenzierten Bungee-Jumping-Firma stiessen sie von der «Ponte Torta» – ohne, dass sie an einem Seil gesichert war.

Ein schockierendes Video zeigt die letzten Sekunden der Studentin: Ausgestattet mit Helm und Gurt, halten zwei Männer sie in der «Superman-Position» – und werfen sie einfach über das Geländer. Im Hintergrund entsetzte Schreie von Zuschauern: «Das Seil, Leute, das Seil!» Laut der brasilianischen Militärpolizei erkannten die Männer ihren fatalen Fehler zu spät und ergriffen sofort die Flucht.

Sie arbeitete als Trainerin in einem Fitnessstudio

Besonders tragisch: Nur wenige Minuten vor ihrem tödlichen Sprung postete die Studentin noch ein Foto auf Instagram. Es zeigt ihre Eintrittsbänder und die Brücke. Dazu schrieb sie mit einem Augenzwinkern: «Wer war die verrückte Person, die mich von einer Brücke springen liess?»

Maria R. hatte vor kurzem ihr Studium in Sportwissenschaft und Sportmanagement abgeschlossen. Sie arbeitete als Trainerin in einem Fitnessstudio. Als Zeichen der Trauer schloss das Studio vorübergehend, berichtet CNN Brasil.

«Sie mussten alles mitansehen»

Freunde und Familie stehen unter Schock. Sie beschreiben die 21-Jährige als schön und voller Träume. Ein Familienmitglied schreibt auf Instagram: «Bis jetzt kann ich es nicht glauben. Ich liebe dich so sehr und werde dich nie vergessen.» Warum die Crew die Sicherheitsvorkehrungen bei diesem Sprung einfach ignorierte, konnten die Verantwortlichen bislang nicht erklären.

Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen nach dem Unfall. «Es waren viele Leute dort, auch Kinder, manche erst sechs Jahre alt. Sie mussten alles mitansehen», sagte Higor Diniz gegenüber dem Sender EPTV. Menschen reagierten panisch und flohen vom Gelände.

Die beiden mutmasslichen Täter, 42 und 27 Jahre alt, versteckten sich zunächst in einem nahen Waldgebiet. Die Polizei jagte sie mit einem Helikopter und nahm sie schliesslich fest. Insgesamt wurden sechs Personen verhaftet, darunter auch ein Feuerwehrmann (32). Die Ermittlungen ergaben, dass das Unternehmen keine Genehmigung für den Betrieb an dieser Brücke hatte.

US-Student starb bei Sprung im Kanton Bern

Bungee-Jumping ist nur was für Adrenalinjunkies. Es sieht zwar gefährlich aus, aber normalerweise gelten, zumindest in der Schweiz, hohe Sicherheitsstandards. «In der Schweiz gab es beim Bungee-Jumping in den vergangenen 20 Jahren keinen einzigen tödlichen Unfall», schreibt die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) auf ihrer Website.

Das stimmt. Der letzte tödliche Sprung stammt aus dem Jahr 2000. Damals wollten fünf junge amerikanische Studenten ihre Europareise mit einem Adrenalinkick krönen – einem Bungee-Sprung aus der Gondel der Schilthornbahn in Lauterbrunnen BE.

Die Instruktoren der damaligen Firma verwechselten im düsteren Wetter komplett die Seile. Statt des kurzen Seils (grüne Hülle) banden sie dem Studenten das lange 180-Meter-Seil (rote Hülle) an die Füsse. Ein US-Student prallte ungebremst auf eine Wiese neben einem Parkplatz und war sofort tot. Seine Freunde mussten die Eltern in den USA per Telefon informieren und reisten traumatisiert ohne ihren Kumpel ab.

* Name der Redaktion bekannt