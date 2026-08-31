US-Mutter erschiesst ihr Baby nach Verlust des Sorgerechts

Madeline Veronique Daly hat ihren elf Monate alten Sohn erschossen. Nun wurde sie des Mordes schuldig gesprochen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mutter in New Mexico wegen Kindermordes verurteilt

Sie erschoss ihren Sohn nach Sorgerechtsstreit und Entführung

Der Mörderin droht lebenslange Haft

Gabriel Knupfer Redaktor News

Ein grausames Verbrechen erschüttert die USA. Madeline Veronique Daly (36) wurde im Bundesstaat New Mexico wegen Mordes an ihrem Sohn Basil (†0) verurteilt.

Die Mutter gestand vor Gericht, das elf Monate alte Baby im vergangenen Jahr erschossen zu haben. Hintergrund war ein Sorgerechtsstreit mit dem Kindsvater, wie der Sender ABC7 News berichtet.

Nach dem Verlust des Sorgerechts hatte Daly ihren Sohn zunächst mit einem Wohnmobil von Wyoming nach New Mexico entführt. Als die Polizei sie schliesslich stellte, erschoss sie ihr Kind. Anschliessend wollte sie die Waffe gegen sich selber richten, was die Polizisten verhinderten.

«Das war es wert», sagte Daly nach ihrer Festnahme. Sie habe Basil vor seinem Vater «in Sicherheit bringen wollen». Dieser habe nie etwas mit dem Sohn zu tun haben wollen.

Das Strafmass steht noch aus. Der Täterin droht lebenslange Haft.