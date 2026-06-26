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«Törichter Verstoss»
Trump wirft Iran Bruch der Waffenruhe vor

Donald Trump wirft dem Iran vor, die Waffenruhe gebrochen zu haben. Laut ihm griff der Iran mit Drohnen Schiffe in der Strasse von Hormus an. Ein Frachter sei beschädigt worden. Weitere Drohnen wurden abgeschossen.
Publiziert: 18:43 Uhr
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Aktualisiert: 18:45 Uhr
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Donald Trump beschuldigt den Iran, die vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Trump beschuldigt Iran des Bruchs der Waffenruhe durch Drohnenangriffe
  • Vier Angriffe in Strasse von Hormus, ein Frachtschiff beschädigt
  • Drei Drohnen abgeschossen, Vorfall am Donnerstag vor Omans Küste
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Angela RosserJournalistin News

Der Frieden und die vereinbarte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran scheint einmal mehr auf wackligen Beinen zu stehen. US-Präsident Donald Trump (79) wirft dem Iran vor, die Waffenruhe gebrochen zu haben.

Auf der Plattform Truth Social schreibt er, der Iran habe mindestens vier Drohnenangriffe auf Schiffe in der strategisch wichtigen Strasse von Hormus gestartet. Eine Drohne habe ein Frachtschiff getroffen, das seine Fahrt trotz Schäden fortsetzen konnte.

Das US-Militär habe die anderen drei Drohnen abgeschossen. «Dies ist offensichtlich ein törichter Verstoss gegen unsere Waffenruhe-Vereinbarung», erklärte Trump.

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Laut «Sky News» ereignete sich am Donnerstag ein Angriff auf ein Handelsschiff in der Region. Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) berichtete, ein «unbekanntes Projektil» habe die Brücke des Schiffs beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich vor der Küste des Omans – nur wenige Stunden, nachdem die iranischen Revolutionsgarden davor warnten, dass Schiffe sichere Durchfahrten lediglich auf von Teheran festgelegten Routen erwarten könnten.

+++Update folgt+++

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