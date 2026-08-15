Seit Freitag waren zwei Mädchen aus wohlhabenden Gemeinden in Hessen verschwunden. Nun gibt die Polizei Entwarnung: Die beiden wurden wohlauf gefunden.

Zwei Teenies waren am Freitag aus zwei benachbarten Gemeinden im deutschen Bundesland Hessen verschwunden. Die beiden Mädchen stammten aus Orten, die zu den reichsten unseres Nachbarlands gehören. Und: Beide verliessen am Freitagnachmittag ihr Zuhause und kehrten am Abend nicht heim.

Mia* (13) aus Königstein ging um 14 Uhr nach draussen und wollte zwischen 17 und 19 Uhr zurückkehren. Ihr Aufenthaltsort war unbekannt. «Es gibt Hinweise darauf, dass sich Mia auch im Bereich Frankfurt am Main aufhalten könnte», teilte die Polizei mit. Kurz darauf bereits die Entwarnung: Die 13-Jährige wurde gefunden und ist wohlauf.

Kristina wurde zuletzt an Bahnhof gesehen

Auch Karla* (15) ging gegen 15 Uhr im nur fünf Kilometer entfernten Kronberg aus dem Haus. Sie wollte sich mit Freunden in der Stadt Bad Homburg treffen und um 20 Uhr wieder zu Hause sein. Um 19.30 Uhr wurde sie am Bahnhof Bad Homburg zuletzt gesehen. Anschliessend verschwand auch sie – ihre Vermisstmeldung wurde jedoch bald darauf ebenfalls zurückgezogen. Auch ihr geht es laut der Polizei gut.

Wie «Bild» unter Berufung auf Daten des Geomarketing-Unternehmens Nexiga berichtet, ist Königstein die drittreichste Gemeinde Deutschlands. Die Kleinstadt verfügt zudem über die höchste Millionärsdichte im Bundesland Hessen. Auch die Einwohner von Kronberg gelten als gut betucht.

*Namen geändert