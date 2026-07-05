Eine Hitzewelle hat Spanien zu Beginn der kommenden Woche fest im Griff. Bis zu 44 Grad heizen der Iberischen Halbinsel und den Balearen ein. Entspannung ist frühestens ab Donnerstag in Sicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Spanien erlebt von Sonntag an eine Hitzewelle mit Temperaturen bis 44 Grad

Wassermangel und hohe Waldbrandgefahr durch Hitze und starke Winde

Temperaturen von 36–44 Grad, Abkühlung ab Donnerstag erwartet

Marian Nadler Redaktor News

Spanien gilt als beliebtes Ferienziel: schöne Strände, weltberühmte Gastronomie und viel Sonne. Nur: Im Zuge des Klimawandels wird der Sommer auf der Iberischen Halbinsel immer heisser. Die spanische Wetterbehörde Aemet muss immer wieder Hitzewarnungen herausgeben. So auch für die Zeit von Sonntagmittag bis mindestens Mittwoch.

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«Sehr hohe Tages- und Nachttemperaturen auf der Halbinsel und den Balearen. Auch intensive Hitze auf den Kanaren. Wichtige und sogar aussergewöhnliche Gefahr. Vorsicht!», schreibt sie am Sonntagnachmittag auf der Plattform X.

Wassermangel und Waldbrandgefahr

Viel Sonnenschein und schwacher Wind begünstigten die Entstehung und Ausbreitung einer sehr trockenen und warmen Luftmasse über weite Teile des Landes, schreibt Aemet in einer Mitteilung. «Dies führt zu einer Hitzewelle mit sehr hohen und anhaltenden Temperaturen, die am Sonntag beginnt und einen Grossteil der nächsten Woche andauert», schlussfolgert die Behörde.

Die neuerliche Hitzewelle wird zum Problem, wie weiter deutlich wird. «Aufgrund der hohen Temperaturen, der ab Montag möglichen Gewitter und starken Windböen sowie des seit dem vergangenen Monat bestehenden Wassermangels steigt die Waldbrandgefahr generell auf ein sehr hohes Niveau.»

40-Grad-Marke dürfte vielerorts geknackt werden

Schon am Sonntag steigen die Temperaturen in A Coruña im Norden auf bis zu 39 Grad. In der Stadt Huelva im Süden des Landes soll es sogar 42 Grad heiss werden. «Auch auf den Balearen steigen die Temperaturen, auf Mallorca werden Höchstwerte zwischen 36 und 38 Grad erwartet», prognostiziert Aemet weiter.

Der Ausblick für den Montag verheisst keine Entspannung: In der Stadt Valencia im Osten des Landes und auf der bei Schweizern beliebten Insel Mallorca klettert das Thermometer auf bis zu 39 Grad, örtlich kann sogar die 40-Grad-Marke geknackt werden.

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Hitzewelle voraussichtlich am Donnerstag vorbei

Der Dienstag wird richtig heftig. Im Süden der Provinz Valencia könnten die Temperaturen 44 Grad erreichen. «Auf weiten Teilen der Iberischen Halbinsel und den Balearen werden Höchsttemperaturen von 36–39 Grad erwartet, im Südwesten steigen sie auf 39–42 Grad», ergänzt Aemiet.

Bis Mittwoch sollen die Temperaturen im Nordwesten Spaniens sinken, während sie im Rest der Halbinsel und auf den Balearen weitgehend unverändert bleiben. Frühestens der Donnerstag könnte eine Abkühlung versprechen, glauben die Wetterfachleute.