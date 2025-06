Bald meistbesuchtes Land der Welt? Schweizer stürmen nach Spanien – trotz Knallhart-Regime gegen Touristen

Spanien könnte Frankreich als meistbesuchtes Land der Welt ablösen. 2025 könnten über 100 Millionen Touristen in die Mittelmeernation reisen. Auch Schweizerinnen und Schweizer strömten in den ersten vier Monaten dieses Jahres in Scharen nach Spanien.

Publiziert: vor 58 Minuten | Aktualisiert: vor 32 Minuten