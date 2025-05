Wer auf der spanischen Insel Mallorca Ferien macht, sollte sich vor Bussen hüten. Die Regierung verabschiedet einen neuen Strafenkatalog. Die Einheimischen demonstrieren in Spanien derweil weiter.

1/5 Touristen müssen sich vor einem neuen Strafenkatalog auf Mallorca hüten. Foto: Imago

Darum gehts Mallorca führt neue Benimmregeln für Touristen ein

Bussgelder bis zu 3000 Euro für sehr schwere Verstösse

Einheimische protestieren weiter gegen Massentourismus auf spanischen Inseln Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Erholsame Tage gehen anders. Wer bereits einmal am Ballermann war, weiss: Nach den Partyferien bräuchte es noch mal eine Woche, um wieder auf die Beine zu kommen. Dabei geht es auf Mallorca auch ganz anders. Die Strände und das Meer der spanischen Insel sind beeindruckend. Damit das so bleibt, braucht es aber nachhaltigen Tourismus. Das haben die Spanier schon vor längerer Zeit gemerkt und kämpfen dafür.

Diesen Sommer folgt ein weiterer Schritt gegen den ausufernden Party- und Massentourismus. So veröffentlichte das Rathaus von Palma sogenannte Benimmregeln, wie die «Mallorca Zeitung» berichtet. Sie sollen für ein zivilisiertes Zusammenleben – nicht zuletzt am Strand – sorgen. Damit gilt ab sofort ein neuer Strafenkatalog. Folgende Bussen drohen jetzt auf der spanischen Insel.

Leichte Verstösse – Bussgelder bis 750 Euro:

Einkäufe bei illegalen Strassenhändlern

Nacktheit an nicht erlaubten Orten – oben ohne durch die Stadt laufen

Alkoholkonsum auf öffentlichen Strassen oder Stränden

Verwendung von Glas oder scharfen Gegenständen im Sand

Wildpinkeln

störende Benutzung von Lautsprechern am Tag

Schwere Verstösse – Bussgelder bis 1500 Euro:

Baden bei roter Flagge oder in gesperrten Bereichen

«Balconing» (Sprünge von Balkonen) oder Parkour

Abfall liegen lassen

unerlaubtes Campen oder längeres Abstellen

Einsatz von Laserpointern

Sehr schwere Verstösse – Bussgelder bis 3000 Euro:

diskriminierendes Verhalten

gefährdende Massenbesäufnisse

Spanier haben die Nase voll

Die Massnahmen gegen Overtourism werden immer irrer – und ein Ende ist nicht in Sicht. Denn die Einheimischen üben weiterhin grossen Druck auf die Regierung aus, auch auf anderen spanischen Inseln. Vor ein paar Tagen demonstrierten auf den Kanarischen Inseln über 10'000 Menschen gegen den Massentourismus. Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventura erwarten in diesem Jahr Rekord-Besucherzahlen.

Die Demonstranten hielten Schilder in die Höhe mit der Aufschrift «Die Kanarischen Inseln sind nicht zu verkaufen» oder «Die Kanarischen Inseln sind kein Paradies mehr». Sie fordern Lösungen und ein neues Tourismus-Modell. Dazu zählen unter anderen Mietpreisregelungen und ein Baustopp für touristische Einrichtungen.

Die Situation auf den beliebten spanischen Inseln ist schon länger angespannt. Im Januar wurde auf Teneriffa ein «Kill a Tourist»-Graffiti entdeckt. Bereits damals wurde klar: Die Proteste nehmen ein schockierendes Ausmass an. Anfang März zündeten Einheimische auf derselben Insel 20 Mietautos auf einem Parkplatz in Costa Adeje, dem touristischen Zentrum der spanischen Ferieninsel, an. Der Polizei liegt ein Bekennervideo vor. Es sind Aktionen, die dem einen oder anderen Touristen zu denken geben.

1:59 Auf den Kanaren: Tausende protestieren gegen Massentourismus