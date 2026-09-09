Aufgrund einer technischen Störung bei der Flugsicherung am frühen Dienstagnachmittag wurden alle Abflüge im Grossraum London gestrichen. Auch Swiss-Verbindungen waren betroffen. Am Mittwoch trifft es andere Fluggesellschaften härter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flughafen Heathrow stoppt am Dienstag Abflüge wegen technischer Störung

22 Swiss-Flüge betroffen

Technische Störung betraf Flugsicherung, auch weitere Flughäfen im Grossraum London waren betroffen

Reisechaos im Grossraum London: Um 12.48 Uhr Ortszeit wurden am Dienstag alle abgehenden Flüge am Flughafen Heathrow in London eingestellt, wie das Nachrichtennetzwerk für Luftfahrt Airlive.net berichtet. Grund dafür war offenbar eine technische Störung bei der Flugsicherung. Demnach kam es zu einem unerwarteten Systemproblem bei der Kommunikation und Ausrüstung der Air Traffic Control. Weitere Flughäfen im Grossraum London waren von den Systemproblemen betroffen.

Die Flughafenleitung bestätigte, dass der gesamte Abflugbetrieb vorübergehend eingestellt wurde, während Techniker die Ursache untersuchten und an der Wiederherstellung der normalen Systemfunktionalität arbeiteten.

Über 1000 Swiss-Passagiere betroffen

Von den mittlerweile behobenen Systemproblemen der Flugsicherung in London sind auch Flüge von Swiss betroffen, wie Swiss-Mediensprecherin Nicole Meier gegenüber Blick bestätigte. «Da das Systemproblem den ganzen Grossraum London betrifft, können auch Flüge von und nach Gatwick sowie London City betroffen sein, die für Dienstag noch geplant sind. Insgesamt sind dies – Stand jetzt – 22 Einzelflüge», führt sie aus. Zunächst seien 6 Einzelflüge gestrichen worden.

In einer weiteren Mitteilung am Dienstagabend erklärte Meier, dass mittlerweile zehn Flüge gestrichen werden mussten. «Nach aktuellem Stand mussten wir zehn Einzelflüge von und nach London Heathrow, London Gatwick, London City und Manchester streichen. Von den Flugstreichungen sind bislang 1007 Passagierinnen und Passagiere betroffen. Wir rechnen mit weiteren Verspätungen und Flugausfällen», führt die Mediensprecherin aus.

Für Mittwoch plant die Swiss daher auf einzelnen Verbindungen grössere Flugzeuge einzusetzen, «um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen und möglichst viele der betroffenen Passagierinnen und Passagiere an ihr Ziel zu bringen», so Meier.

Am Mittwoch läuft bei der Swiss alles wieder normal

Mediensprecher Remo Müller teilt am Mitwoch mit, dass der Flugbetrieb der Swiss im Grossraum London wieder planmässig laufe. «Wir erwarten keine weiteren Ausfälle aufgrund der gestrigen Störung. Kleinere Verspätungen lassen sich im Tagesverlauf allerdings nicht ausschliessen.»

Müller lieferte zusätzlich eine Bilanz zum Dienstag. Insgesamt wurden 23 Flüge zu den drei Londoner Flughäfen und Manchester gestrichen. Rund 2800 Passagierinnen und Passagiere waren betroffen. «Wir haben sie auf andere London-Flüge in dieser Woche umgebucht», so Müller. Betroffene Gäste könnten sich rund um die Uhr telefonisch an den Kundenservice unter 0848 700 700 wenden.

Bei anderen Fluggesellschaften sieht es weniger rosig aus. Die britische «Daily Mail» ging am Mittwochmorgen davon aus, dass erneut Hunderte Flüge gecancelt würden. Laut dem Flugtrackinganbieter FlightRadar24 wurden in Heathrow bis Mittwochmorgen um 6 Uhr bereits 246 Flugausfälle registriert, während in Gatwick 33 Flüge gestrichen wurden .



Flugzeugstaus und Tausende gestrandete Passagiere

Bereits am Dienstagvormittag war es am Flughafen Heathrow zu einem Vorfall gekommen. Gegen 11 Uhr Ortszeit wurden die ankommenden Flüge auf Landebahn 27R aufgrund eines Vogelschlags ausgesetzt, wie Airlive.net berichtet. Die Fluglotsen leiteten umgehend alle laufenden Flüge auf eine andere Landebahn um. Sechs Minuten später konnte die Landebahn nach einer Inspektion wieder geöffnet werden.

Die anschliessende technische Störung bei der Flugsicherung führte im Anschluss jedoch zu weiteren Verzögerungen auf dem gesamten Flugfeld. Es kam zu Flugzeugstaus und Tausende Passagiere strandeten in den Flughafenterminals.

Blick-Leser in London gestrandet

Blick-Leser Felix J.* (21) hätte eigentlich um 20.05 Uhr von Heathrow nach Zürich fliegen sollen. Kurz vor 16 Uhr sei sein Flug noch nicht als gestrichen angezeigt worden. In einem Telefonat mit der Swiss wurde ihm daher auch geraten, sich an den Flughafen zu begeben.

Doch dann änderte sich die Lage, kurz bevor J. in die Metro zum Flughafen stieg: «Nicht mal 30 Minuten später habe ich die Annullierung bekommen», erzählt er. Doch der Blick-Leser hat Glück im Unglück. Die Swiss kann ihn direkt umbuchen – auf einen Flug am Mittwoch um 18.40 Uhr. Und auch ein Hotel konnte er noch spontan finden. «Zum Glück habe ich die ganze Woche freigenommen, und einschränken tut es mich auch nicht», meint er abschliessend.

* Name geändert

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