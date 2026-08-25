Am Dienstagmorgen hat der Swiss-Flug LX9 von Chicago nach Zürich über dem Atlantik einen Notruf abgesetzt. Eine Ausweichlandung wird vorgenommen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Mitten über dem Atlantik hat der Swiss-Flug LX9 von Chicago nach Zürich einen Notruf abgesetzt, wie Flightradar in einem Beitrag auf X mitteilt. Demnach sei der Code 7700 abgesetzt worden. Dieser signalisiert einen allgemeinen Luftnotfall an Bord. Das Flugzeug sinkt laut Trackerdaten in Richtung Azoren ab.

Die genauen Hintergründe sind noch nicht bekannt. Swiss bestätigt den Vorfall auf Blick-Anfrage. Es werde eine Ausweichlandung vorgenommen. Die Kabinencrew sei im Einsatz.

Trackerdaten zeigen, dass der Flieger auf die nächstgelegene Azoreninsel Terceira zusteuert. Dort ist er gegen 8.30 Uhr gelandet. Beim Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 777-3DE(ER).

+++ Update folgt +++

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