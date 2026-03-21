DE
FR
Abonnieren

Streit mit den Demokraten
Trump droht mit ICE-Agenten an US-Flughäfen

Donald Trump droht, ICE-Agenten an US-Flughäfen zu stationieren. Der US-Präsident fordert die Demokraten auf, ihre Blockade bei den Gehältern von TSA-Beamten zu beenden. Kommt die Einwanderungspolizei schon am Montag zum Einsatz?
Publiziert: 17:43 Uhr
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Kommentieren
1/7
Donald Trump will ICE-Agenten an US-amerikanischen Flughäfen einsetzen.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Donald Trump droht, ICE-Agenten an US-Flughäfen einzusetzen, um Chaos zu beenden
  • Er wirft demokratischen Politikern vor, TSA-Gehälter zu blockieren und Probleme zu verursachen
  • Trump kritisiert Ilhan Omar und nennt Somalier als Ziel verstärkter Kontrollen
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

US-Präsident Donald Trump (79) droht damit, ICE-Agenten an Flughäfen im ganzen Land zu stationieren. Die Beamten der Einwanderungspolizei sollen das Chaos und die langen Schlangen an den Sicherheitskontrollen in den Griff bekommen. Infolge eines teilweisen Shutdown erscheinen viele Mitarbeiter der für die Sicherheitskontrollen zuständigen Transportation Security Administration (TSA) nicht zur Arbeit. 

In einem Post auf seiner Plattform Truth Social forderte Trump die Demokraten auf, ihre Blockadehaltung zu beenden, die dazu geführt habe, dass die Gehälter der TSA-Sicherheitsbeamten ausbleiben.

Mehr zu Donald Trump
Trump im Rückwärtsgang – plötzlich setzt er auf Deeskalation
Analyse
Attacke auf Energieanlage
Weshalb der Iran kurzfristig die Oberhand gewinnen könnte
Lässt Trump Netanyahu jetzt fallen?
Analyse
Trump und Netanyahu
Die Männerfreundschaft bröckelt plötzlich
«Werde nirgendwo Truppen stationieren»
Mit Video
Trump krebst plötzlich zurück
«Werde nirgendwo Truppen stationieren»
Trump sieht Mission im Iran «fast erreicht» – doch schickt mehr Truppen
Mit Video
Widersprüchliche Signale
Trump-Wirrwarr im Iran-Krieg – «fast fertig», aber mehr Truppen

Trump hetzt gegen Ilhan Omar

«Wenn die radikalen Linken der Demokraten nicht sofort ein Abkommen unterzeichnen, das unser Land, insbesondere unsere Flughäfen, wieder frei und sicher macht, werde ich unsere brillanten und patriotischen ICE-Agenten an die Flughäfen versetzen, wo sie Sicherheitsmassnahmen durchführen werden, wie sie noch nie zuvor jemand gesehen hat», schrieb Trump konkret.

Der Republikaner fügte hinzu, dass die ICE-Agenten auch die Sicherheitsvorkehrungen gegen illegale Einwanderer verstärken würden, «mit besonderem Fokus auf diejenigen aus Somalia, die mit der Billigung eines korrupten Gouverneurs, Generalstaatsanwalts und der Kongressabgeordneten Ilhan Omar den einst grossartigen Staat Minnesota völlig zerstört haben».

Kurz nach dem ersten Post setzte Trump einen weiteren Post ab, in dem er die Demokraten unter anderem als «Faschisten» beschimpfte und einen Einsatz von ICE-Agenten ab kommendem Montag in Aussicht stellte. Er freue sich darauf, «ICE am Montag einzuschalten», so Trump. Er habe den ICE-Agenten bereits gesagt: «Macht euch bereit!» 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen