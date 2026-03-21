Donald Trump droht, ICE-Agenten an US-Flughäfen zu stationieren. Der US-Präsident fordert die Demokraten auf, ihre Blockade bei den Gehältern von TSA-Beamten zu beenden. Kommt die Einwanderungspolizei schon am Montag zum Einsatz?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump droht, ICE-Agenten an US-Flughäfen einzusetzen, um Chaos zu beenden

Er wirft demokratischen Politikern vor, TSA-Gehälter zu blockieren und Probleme zu verursachen

Trump kritisiert Ilhan Omar und nennt Somalier als Ziel verstärkter Kontrollen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

US-Präsident Donald Trump (79) droht damit, ICE-Agenten an Flughäfen im ganzen Land zu stationieren. Die Beamten der Einwanderungspolizei sollen das Chaos und die langen Schlangen an den Sicherheitskontrollen in den Griff bekommen. Infolge eines teilweisen Shutdown erscheinen viele Mitarbeiter der für die Sicherheitskontrollen zuständigen Transportation Security Administration (TSA) nicht zur Arbeit.

In einem Post auf seiner Plattform Truth Social forderte Trump die Demokraten auf, ihre Blockadehaltung zu beenden, die dazu geführt habe, dass die Gehälter der TSA-Sicherheitsbeamten ausbleiben.

Trump hetzt gegen Ilhan Omar

«Wenn die radikalen Linken der Demokraten nicht sofort ein Abkommen unterzeichnen, das unser Land, insbesondere unsere Flughäfen, wieder frei und sicher macht, werde ich unsere brillanten und patriotischen ICE-Agenten an die Flughäfen versetzen, wo sie Sicherheitsmassnahmen durchführen werden, wie sie noch nie zuvor jemand gesehen hat», schrieb Trump konkret.

Der Republikaner fügte hinzu, dass die ICE-Agenten auch die Sicherheitsvorkehrungen gegen illegale Einwanderer verstärken würden, «mit besonderem Fokus auf diejenigen aus Somalia, die mit der Billigung eines korrupten Gouverneurs, Generalstaatsanwalts und der Kongressabgeordneten Ilhan Omar den einst grossartigen Staat Minnesota völlig zerstört haben».

Kurz nach dem ersten Post setzte Trump einen weiteren Post ab, in dem er die Demokraten unter anderem als «Faschisten» beschimpfte und einen Einsatz von ICE-Agenten ab kommendem Montag in Aussicht stellte. Er freue sich darauf, «ICE am Montag einzuschalten», so Trump. Er habe den ICE-Agenten bereits gesagt: «Macht euch bereit!»