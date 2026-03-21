Darum gehts
- Donald Trump droht, ICE-Agenten an US-Flughäfen einzusetzen, um Chaos zu beenden
- Er wirft demokratischen Politikern vor, TSA-Gehälter zu blockieren und Probleme zu verursachen
- Trump kritisiert Ilhan Omar und nennt Somalier als Ziel verstärkter Kontrollen
US-Präsident Donald Trump (79) droht damit, ICE-Agenten an Flughäfen im ganzen Land zu stationieren. Die Beamten der Einwanderungspolizei sollen das Chaos und die langen Schlangen an den Sicherheitskontrollen in den Griff bekommen. Infolge eines teilweisen Shutdown erscheinen viele Mitarbeiter der für die Sicherheitskontrollen zuständigen Transportation Security Administration (TSA) nicht zur Arbeit.
In einem Post auf seiner Plattform Truth Social forderte Trump die Demokraten auf, ihre Blockadehaltung zu beenden, die dazu geführt habe, dass die Gehälter der TSA-Sicherheitsbeamten ausbleiben.
Trump hetzt gegen Ilhan Omar
«Wenn die radikalen Linken der Demokraten nicht sofort ein Abkommen unterzeichnen, das unser Land, insbesondere unsere Flughäfen, wieder frei und sicher macht, werde ich unsere brillanten und patriotischen ICE-Agenten an die Flughäfen versetzen, wo sie Sicherheitsmassnahmen durchführen werden, wie sie noch nie zuvor jemand gesehen hat», schrieb Trump konkret.
Der Republikaner fügte hinzu, dass die ICE-Agenten auch die Sicherheitsvorkehrungen gegen illegale Einwanderer verstärken würden, «mit besonderem Fokus auf diejenigen aus Somalia, die mit der Billigung eines korrupten Gouverneurs, Generalstaatsanwalts und der Kongressabgeordneten Ilhan Omar den einst grossartigen Staat Minnesota völlig zerstört haben».
Kurz nach dem ersten Post setzte Trump einen weiteren Post ab, in dem er die Demokraten unter anderem als «Faschisten» beschimpfte und einen Einsatz von ICE-Agenten ab kommendem Montag in Aussicht stellte. Er freue sich darauf, «ICE am Montag einzuschalten», so Trump. Er habe den ICE-Agenten bereits gesagt: «Macht euch bereit!»