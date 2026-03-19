Das Rad der Optionen läuft heiss. US-Truppen könnten bald die Kharg-Insel ins Visier nehmen. Auch eine Stationierung von Bodentruppen an der iranischen Küste wird diskutiert. Ein Überblick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA planen Truppeneinsatz im Nahen Osten, Fokus auf Strasse von Hormus

Kharg-Insel strategisch wichtig, 90 Prozent der iranischen Ölexporte betroffen

Bereits über 120 iranische Schiffe zerstört, 2000 Marines entsendet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Die USA erwägen, Tausende von Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden, um ihre militärischen Operationen gegen den Iran zu verstärken. Gemäss Reuters-Informationen könnte dies einen strategischen Wendepunkt in der laufenden Kampagne darstellen.

Ein zentraler Fokus liegt bei der Truppenentsendung offenbar auf der Sicherung des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus. Laut US-Quellen könnte dies sowohl mit Luft- und Seestreitkräften erfolgen als auch durch die Stationierung von Bodentruppen an der iranischen Küste.

Die Idee, Truppen in den Iran zu schicken, birgt jedoch erhebliche Risiken – insbesondere politisch. «Es gibt keine Entscheidung, Bodentruppen zu entsenden, aber Präsident Trump hält alle Optionen offen», erklärt ein Beamter des Weissen Hauses.

«Das wäre extrem riskant»

Ein weiterer möglicher Einsatzort für US-Truppen ist die Kharg-Insel, das Drehkreuz für rund 90 Prozent der iranischen Ölexporte.

Bereits am 13. März griffen US-Streitkräfte militärische Ziele auf der Insel an, und Experten sehen eine Kontrolle der Insel als strategisch sinnvoller an als deren Zerstörung. «Ein solcher Einsatz wäre extrem riskant aufgrund der Bedrohung durch iranische Raketen und Drohnen», warnt ein US-Beamter. Zusätzlich wird eine mögliche Sicherung der hochangereicherten Uranvorräte des Irans diskutiert.

Strategieänderung?

Selbst für spezialisierte US-Einheiten ist ein solcher Einsatz enorm komplex. Bisher formulierten US-Kriegsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine die Ziele Amerikas vor allem als Zerstörung der militärischen Kapazitäten des Iran.

Nach Angaben des US Central Command wurden bereits über 120 iranische Schiffe zerstört. Die USA haben zudem die Ankunft einer «Amphibious Ready Group» in der Region angekündigt, begleitet von über 2000 Marines.

Diskussionen laufen – Ausgang offen

Gleichzeitig verliert das US-Militär Kräfte, da der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford aufgrund eines Feuers zur Wartung nach Griechenland verlegt werden muss.

Die Sicherung der Strasse von Hormus bleibt somit ein umstrittenes Thema. Präsident Trump hatte zunächst eine Eskorte durch die US-Marine vorgeschlagen, später jedoch andere Länder aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen.

Nato-Staaten hatten Trump geschlossen eine Absage erteilt. Dies mündete in einem Wut-Auftritt des US-Präsidenten im Weissen Haus.