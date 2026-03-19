Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Plötzlich bremst Trump: Nach Israels Angriff auf Irans wichtigstes Gasfeld South Pars im persischen Golf distanziert sich Washington demonstrativ vom Partner. Der US-Präsident spricht von Unwissen – und versucht nun, eine Eskalation einzufangen, die ausser Kontrolle zu geraten droht.

Ein Tabubruch – mit Folgen

Der Angriff auf die Energieinfrastruktur bricht mit einer bisherigen roten Linie. Sowohl die USA als auch Israel hatten lange darauf verzichtet, zentrale Öl- und Gasanlagen direkt anzugreifen – aus Angst vor genau der Reaktion, die nun eingetreten ist.

Teheran hat seinerseits Energieinfrastruktur in der Region angegriffen, unter anderem in Katar. Damit verschiebt sich der Konflikt: weg von militärischen Zielen, hin zur wirtschaftlichen Lebensader der Golfstaaten, mit potenziell globalen Konsequenzen.

Energie als eigentlicher Wendepunkt

Der Krieg weitet sich aus. Schäden an Gas- und Ölanlagen treiben die Weltmarktpreise nach oben, verunsichern die Märkte und belasten die Lieferketten. Gleichzeitig lassen sich solche Anlagen kaum kurzfristig ersetzen – ihre Zerstörung wirkt oft über Jahre nach.

Für Trump ist das politisch heikel. Steigende Energiepreise treffen direkt die US-Wirtschaft und damit seine innenpolitische Position.

Trumps abrupte Kehrtwende

Auffällig ist die Geschwindigkeit der Kurskorrektur. Innerhalb weniger Stunden wechselte Trump von indirekter Rückendeckung für Israels Härte zu demonstrativer Distanz. Seine Erklärung auf seiner Plattform Truth Social, man habe «nichts gewusst», ist dabei weniger Erklärung als Signal: Washington will nicht als Treiber der Eskalation erscheinen.

Parallel richtet Trump seine Botschaft direkt an Teheran und nach einer neuen Logik: Verzichtet Iran auf Angriffe gegen Energieziele, sollen auch weitere US-Eskalationen ausbleiben. Damit gibt es neben Abschreckung erstmals eine Art taktische Deeskalation.

Militärische Signale – und strategische Risse

Auch militärisch wird dieser Kurs sichtbar. Der Abzug eines amerikanischen Flugzeugträgers aus der Gefahrenzone. Das Signal: weniger Präsenz, weniger Eskalationsdruck.

Doch genau hier zeigen sich die Risse. Während Trump deeskaliert, droht er gleichzeitig weiter massiv. Diese Mischung aus Rückzug und Härte wirkt widersprüchlich und erschwert es Verbündeten wie Gegnern, die US-Linie einzuschätzen. Die Folge: steigende Unsicherheit und ein höheres Risiko von Fehlkalkulationen.

Teheran plötzlich im Vorteil?

Gleichzeitig hat Iran seine strategische Position gestärkt. Mit Angriffen auf die Öl- und Gasindustrie in der Region zeigt Teheran, dass es einen entscheidenden Hebel kontrolliert: die Verwundbarkeit der globalen Energieversorgung.

Damit verschiebt sich das Machtgefüge. Nicht militärische Überlegenheit allein entscheidet, sondern die Fähigkeit, wirtschaftlichen Schaden auszulösen. Die Angst vor Angriffen auf Öl- und Gasfelder wirkt wie ein Bremsklotz für die USA. Im Ergebnis entsteht eine paradoxe Lage: Ausgerechnet Iran gewinnt kurzfristig an Abschreckungskraft.

Washingtons Balanceakt

Die Reaktion der USA zeigt, wie ernst diese Gefahr genommen wird. Während Washington militärischen Druck aufbaut, versucht es wirtschaftlich gegenzusteuern. Eine Ausnahmeregelung für den Jones Act – ein US-Gesetz, das vorschreibt, dass Transporte zwischen US-Häfen nur von amerikanischen Schiffen durchgeführt werden dürfen – soll zusätzliche Transportkapazitäten schaffen und Preisspitzen abfedern: Ausländische Tanker dürfen vorübergehend auch innerhalb der USA Öl und Gas transportieren, um Engpässe zu verhindern und Preise zu stabilisieren.

Gleichzeitig tolerieren die USA, dass iranisches Öl weiterhin durch die Strasse von Hormus exportiert wird – obwohl dort ein Fünftel des globalen Ölhandels verläuft. Auch das ist Teil der Strategie: Stabilität sichern, selbst im Konflikt. Diese Doppelstrategie zeigt vor allem eines: die Angst vor einem Energieschock.