Foto von mutmasslichem Mutter-Mörder veröffentlicht

Die niederländische Polizei hat ein Foto von Daniel B. (49) veröffentlicht. Er wird verdächtigt, seine Mutter Teresa Krug (70) getötet zu haben. Verdächtige Spuren führen von den Niederlanden nach Deutschland.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Polizei verdächtigt Daniel B. (49), seine Mutter Teresa Krug getötet zu haben

Blut von Krug in Lagerraum in Kirchhoven gefunden, dazu Gartenutensilien

Krug war seit Februar 2025 vermisst, lebte in fünf Ländern, inkl. Schweiz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Der Fall der vermissten Teresa Krug (70) beschäftigt das deutsche Bundeskriminalamt seit Februar 2025. In einem letzten Versuch, mehr über die vermisste Teresa Krug herauszufinden, hat die niederländische Polizei einen ungewöhnlichen Schritt unternommen, wie das niederländische Nachrichtenportal «L1 Nieuws» berichtet. Am Montagabend wurde ein Foto ihres Sohnes Daniel B. veröffentlicht. Die Polizei vermutet, dass er seine Mutter getötet hat oder zumindest an der Tötung beteiligt war.

Brisant: Der 49-jährige Sohn sitzt bereits wegen der Tötung des Geschäftsmanns Paul Vossen aus Herkenbosch (Niederlande) in Haft. Der beschuldigte Sohn wartet derzeit auf seinen Prozess in diesem Fall.

True-Crime-Sendung gibt Hinweis

Die Verbindung zwischen Krugs Mordfall und dem vermeintlichen Mutter-Mörder wurde in der niederländischen True-Crime-Sendung «Opsporing Verzocht» hergestellt. Grund dafür: Die Ermittler im Fall Vossen brachten ein Auto mit dem verdächtigen Sohn in Verbindung und folgten einer Spur zu einer Adresse im niederländischen Montfort. Interessanterweise ist dies die Adresse der vermissten Theresa Krug. Vor Ort wurden persönliche Objekte des Opfers wie eine Bankkarte und ein Handy gefunden. Vom Opfer selbst fehlt weiterhin jede Spur.

Die Spuren führen nach Deutschland

In Deutschland durchsuchte die Polizei in Kirchhoven einen Lagerraum, der dem verdächtigen Daniel B. gehört. Die vorgefundenen Objekte weckten den Verdacht: Plastiktüten und ein Koffer mit Laken, Kissen, ein T-Shirt und eine Matratze mit grossen Mengen Blut. Laut Ermittlern handelt es sich um das Blut von Teresa Krug.

In einem weiteren Lagerraum vom Opfer fanden Ermittler gebrauchte Gartenutensilien. Die Ermittler vermuten, dass der Beschuldigte diese benutzt, um seine Mutter zu begraben. Grund dafür ist, dass Krug selbst keinen Garten hatte. Laut dem deutschen Bundeskriminalamt war Krug nicht sesshaft und hielt sich unter anderem in Niederlanden, Polen, Deutschland, Portugal und der Schweiz auf.

*Name bekannt