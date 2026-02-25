Gina H. sitzt seit November 2025 in U-Haft wegen Mordverdachts an Fabian aus Güstrow. Die Staatsanwaltschaft plant laut Berichten eine Anklage. Fabians verkohlte Leiche wurde Mitte Oktober gefunden.

Ermittlungen sollen nächste Woche abgeschlossen werden, Entscheidung über Anklage ausstehend

Gina H.* (29) sitzt seit November 2025 in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt gegen die junge Frau im Fall um den im Oktober 2025 getöteten Fabian (†8) aus Güstrow im deutschen Mecklenburg-Vorpommern.

Nun plant die Staatsanwaltschaft offenbar, sie wegen Mordes anzuklagen, wie das Newsportal t-online unter Berufung auf interne Informationen berichtet.

Fabians Leiche war verbrannt

Fabian verschwand am 10. Oktober aus der Wohnung seiner Mutter und kam nicht mehr nach Hause zurück. Vier Tage später wurde seine Leiche an einem Tümpel im nahen Dorf Klein Upahl entdeckt.

Der Körper des Buben war verbrannt – offenbar, um Spuren zu verwischen. Weder die Todesursache noch eine Tatwaffe konnten bisher ermittelt werden.

Gina H., die Ex-Freundin von Fabians Vater, wurde am 6. November 2025 unter dringendem Mordverdacht festgenommen. Mehrere Versuche ihres Verteidigers, die Untersuchungshaft aufheben zu lassen, scheiterten.

«Abschluss in kommenden Wochen»

«Wir rechnen mit einem Abschluss der Ermittlungen in der kommenden Woche», sagt Harald Nowack, Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft, zu t-online.

Gina H. gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil weiterhin als unschuldig. Christine Habetha, die Anwältin von Fabians Mutter, erklärte gegenüber dem Newsportal, ihre Mandantin verfolge die Ermittlungen «mit grosser Betroffenheit». Sie sei «erleichtert», dass die Ermittlungen kurz vor dem Abschluss stünden und hoffe auf eine lebenslange Verurteilung der Verdächtigen wegen Mordes. Die Entscheidung über die Anklage wird in den kommenden Tagen erwartet.

* Name bekannt