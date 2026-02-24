DE
Rätselhafte Tat in Wien
14-Jährige sticht Frau (64) auf Friedhof nieder – Motiv unklar

Eine 14-Jährige soll eine Frau in Wien erstochen haben. Die Polizei fand die 64-Jährige am Montag leblos auf einem Friedhof. Das Mädchen ist geständig, ein Taschenmesser gilt als mutmassliche Tatwaffe.
Eine 14-Jährige soll eine 64-jährige Frau in Wien erstochen haben.
  • 14-Jährige gesteht Mord an 64-Jähriger auf Wiener Friedhofsgelände
  • Taschenmesser als mutmassliche Tatwaffe sichergestellt, Motiv noch unklar
  • 64-jährige Frau wies schwere Stichverletzungen auf, tot seit Montag
Eine 14-Jährige soll eine ältere Frau auf einem Friedhofsgelände in Wien erstochen haben. Die Jugendliche sei geständig, teilte die Polizei mit. Bei ihr sei ein Taschenmesser als mutmassliche Tatwaffe sichergestellt worden. Das Landeskriminalamt habe umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Zwischen der Verdächtigen und dem Opfer habe es zuvor keinerlei Berührungspunkte gegeben, so die Behörden weiter. Das Motiv für die Tat sei noch unklar.

Die 64-jährige Frau war am Montag auf dem Friedhofsgelände leblos gefunden worden. Sie wies laut Polizei schwere Stich- und Schnittverletzungen auf. Nach einem Hinweis seien die Fahnder auf die 14-jährige Österreicherin gestossen. Sie wurde den Angaben zufolge in einer betreuten Einrichtung angetroffen und festgenommen.

