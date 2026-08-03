Kühlschrank-Trick hilft beim Einschlafen in heissen Nächten

Nicht nur am Tag macht die Hitzewelle dem Körper zu schaffen. Auch in der Nacht finden viele aufgrund der hohen Temperaturen kaum Erholung. Ein simpler Trick kann dabei helfen: den Kopfkissenbezug vor dem Schlafengehen in den Kühlschrank legen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Kühlschrank-Trick hilft beim Einschlafen während der aktuellen Hitzewelle

Ein gekühlter Kissenbezug kann den Körper vor dem Schlafen abkühlen

Kissenbezug 15 bis 30 Minuten im Kühlschrank kühlen für besten Effekt

Blick Newsdesk

Während einer Hitzewelle ist es schwierig, die Wohnung kühl zu halten. Das macht sich abends auch beim Einschlafen bemerkbar. Statt nach einem bereits durchschwitzten Tag in einen erholsamen Schlaf zu fallen, wälzen sich viele bei hohen Raumtemperaturen hin und her.

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Grundsätzlich gilt: Während einer Hitzewelle ist eine Klimaanlage die effektivste Lösung. Doch ein Klimagerät gehört in vielen Haushalten nicht zur Standardausstattung. Viele suchen daher nach Alternativen, die eigenen vier Wände kühl zu halten.

Für den Kühlschrank-Trick hast du alles zu Hause

Wer bei der aktuellen Hitze Probleme mit dem Einschlafen hat, braucht jedoch nicht zu verzweifeln. Denn ein einfacher Trick kann helfen. Die Idee besteht darin, den Körper vor dem Schlafengehen kurz abzukühlen. Und die dafür benötigten Utensilien hat jeder zu Hause. Denn dafür legst du vor dem Schlafengehen einfach einen Kissenbezug in den Kühlschrank, um ihn für die Nacht abzukühlen. Das geht ganz ohne teure Kühlkissen oder spezielle Kissenbezüge.

Die Vorgehensweise ist einfach:

Ziehe zunächst den Kissenbezug von deinem Kopfkissen ab.

Falte den Bezug anschliessend zusammen und lege ihn in einen wiederverschliessbaren Plastikbeutel, damit der Stoff keine Gerüche oder Feuchtigkeit aus dem Kühlschrank aufnimmt.

Drücke danach so viel Luft wie möglich aus dem Beutel.

Anschliessend legst du den Beutel in den Kühlschrank.

Am besten lässt du deinen Kissenbezug im Kühlschrank 15 bis 30 Minuten abkühlen.

Kurz vor dem Schlafengehen nimmst du den Bezug wieder aus dem Kühlschrank und aus dem Beutel und ziehst ihn wieder um dein Kissen.

Am besten in Kombination mit anderen Kühltricks

Zwar ist der Kühleffekt aufgrund von Körperwärme und Raumtemperatur nur von kurzer Dauer, kann aber gerade beim Einschlafen unterstützen. Denn selbst einige Minuten Kühlung können dem Körper beim Übergang in die Schlafphase helfen. Der Effekt lässt sich etwa mit einer lauwarmen Dusche vor dem Schlafengehen vergleichen.

Wer noch mehr Kühlung sucht, kann den Trick auch auf den Bezug der Bettdecke, das Pyjama oder Nachthemd anwenden. Grundsätzlich gilt: Der Kühlschrank-Trick löst das Problem hoher Raumtemperaturen nicht allein. Auch eine mit kaltem Wasser gefüllte Wärmeflasche kann beim Einschlafen unterstützen. Feuchte Tücher oder Laken vor einem geöffneten Fenster können nachts ebenfalls für Abkühlung im Schlafzimmer sorgen. Denn die feuchten Tücher entziehen der Luft Wärme. Hier gilt jedoch: Gut lüften, damit sich kein Schimmel bildet.

Zudem kann korrektes Lüften die Raumtemperatur in der Wohnung senken. Hier gilt: Frühmorgens gut lüften, danach Fenster, Roll- oder Fensterläden schliessen, damit die Hitze draussen bleibt. Wenn abends die Temperaturen sinken, kann mit Querlüften für Abkühlung und frische Luft in den Innenräumen gesorgt werden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.