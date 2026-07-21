Sie sollte Raketen stoppen – und starb bei genau so einem Angriff: Das Pentagon identifizierte die Gefreite Isabella Gonzales (†19) aus Texas als Todesopfer. Ihre Aufgabe: als Teil einer Patriot-Luftabwehreinheit US-Truppen vor Raketen- und Drohnenangriffen schützen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Soldatin Isabella Gonzales (†19) stirbt bei iranischem Raketenangriff in Jordanien

Gonzales' Einheit sollte Raketenangriffe abwehren, Angriff am 17. Juli tödlich

Seit Kriegsbeginn 17 US-Soldaten getötet, darunter drei bei diesem Angriff

Seit Wiederaufnahme der Kämpfe fast 100 verletzte US-Soldaten

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Bittere Ironie im Nahost-Krieg: Sie wurde nur 19 Jahre alt – und starb bei genau dem Angriff, den sie verhindern sollte. Das Pentagon hat die Gefreite Isabella Gonzales (†19) aus Texas als Todesopfer eines iranischen Raketenangriffs auf eine jordanische Luftwaffenbasis identifiziert.

Die junge Soldatin diente in einer Luftverteidigungseinheit der US Army. Ihre Aufgabe: amerikanische Truppen vor Raketen- und Drohnenangriffen schützen.

Ausgerechnet bei einer solchen Attacke verlor sie ihr Leben, beim Angriff auf die Basis am 17. Juli. Die iranische Rakete traf das Truppenquartier, wo die Uniformierten essen und schlafen. Beim Angriff starb ein weiterer Soldat (†25), einer galt zunächst als vermisst. Entdeckte menschliche Überreste wurden inzwischen identifiziert.

Fast 100 Verletzte US-Soldaten in zwei Wochen

Seit Wiederaufnahme der Kämpfe am 7. Juli nach einer kurzen Waffenruhe wurden fast 100 US-Soldaten durch iranische Angriffe verletzt, teilte Pentagon-Sprecher Sean Parnell (45) auf X mit.

«96 Prozent von ihnen haben ihren Dienst wieder aufgenommen», so Parnell. «Sie sind entschlossen, wieder in den Kampf zu ziehen. Bei der überwiegenden Mehrheit der erlittenen Verletzungen handelte es sich um leichte Gehirnerschütterungen.»

Frisch von der Schule

Gonzales war Teil des 1. Bataillons, 57. Luftverteidigungsartillerie-Regiments, einer im deutschen Ansbach stationierten Einheit der US-Armee. Diese Regimenter sind in der Regel mit Patriot-Flugabwehrsystemen ausgerüstet – dem zentralen US-Abwehrsystem gegen ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (46) verabschiedete die jungen Gefallenen mit den Worten: «Godspeed, heroes.» Präsident Donald Trump (80) will an der Überführungszeremonie auf der Dover Air Force Base teilnehmen.

Texas-Gouverneur Greg Abbott würdigte Gonzales als «das Beste von Texas». Die 19-Jährige hatte erst im vergangenen Jahr die Highschool abgeschlossen und sich anschliessend für die Armee entschieden.

Gefallene Teenager

Gonzales und der 25-jährige Gefallene sind die jüngsten von inzwischen 17 US-Soldaten, die nach Angaben des Pentagons seit Beginn des Kriegs gegen den Iran ums Leben gekommen sind. So jung Gonzales auch war: In den Kriegen im Irak und in Afghanistan fielen mehrere noch jüngere US-Soldaten.

In den langen US-Einsätzen im Irak und in Afghanistan waren die jüngsten Gefallenen sogar erst 18 Jahre alt. Insgesamt verloren mehr als 4400 US-Soldaten im Irak und rund 2400 in Afghanistan ihr Leben – darunter zahlreiche Teenager, die jünger oder kaum älter waren als Gonzales.