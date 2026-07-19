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Im Bau befindliches Kernkraftwerk angeblich getroffen
Iranische Atomenergieorganisation verurteilt US-Angriff

Die iranische Atomenergieorganisation wirft den USA vor, das Kernkraftwerk Darkhovin am Sonntag um 3.39 Uhr angegriffen zu haben. Der Vorfall sei ein Verstoss gegen das Völkerrecht. Washington hat sich dazu bisher nicht geäussert.
Publiziert: vor 44 Minuten
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Aktualisiert: vor 37 Minuten
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Die US-Armee soll ein im Bau befindliches Kernkraftwerk der Iraner angegriffen haben. (Symbolbild)
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Iran beschuldigt USA des Angriffs auf Kernkraftwerk Darkhovin am Sonntag
  • Angriff am Sonntag um 3.39 Uhr als «Akt der Aggression» bezeichnet
  • Kraftwerk seit 1977 geplant, Baubeginn 2008, Fortschritt unklar
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Marian NadlerRedaktor News

Der Iran-Krieg befindet sich erneut in einer Eskalationsspirale. Jetzt erhebt die iranische Atomenergieorganisation schwere Vorwürfe gegen das US-Militär.

In einer unter anderem auf Telegram und im iranischen Staatsfernsehen verbreiteten Erklärung verurteilt die Organisation einen Angriff auf das im Bau befindliche Kernkraftwerk Darkhovin. Den Angaben nach erfolgte die Attacke am Sonntag um 3.39 Uhr Ortszeit «in einem Akt der Aggression und Barbarei».

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Kernkraftwerk war Jahrzehnte in Planung

Die Atomenergieorganisation der Mullahs wirft der US-Regierung vor, mit dem Angriff auf «eines der Symbole für die Würde und die wissenschaftliche Selbstständigkeit der iranischen Nation» gegen das Völkerrecht verstossen zu haben. Eine «Reihe von Geschossen» soll dabei eingesetzt worden sein. 

Genaue Angaben zu Schäden oder Projektiltypen machte die Behörde nicht. Die US-Regierung äusserte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Das Kernkraftwerk Darkhovin, auch bekannt unter dem Namen Kernkraftwerk Estehlal, befindet sich 70 Kilometer südlich der Stadt Ahvaz in der Provinz Chuzestan. Seit 1977 geplant, hatte sich der Baubeginn erst unter französischer, später unter chinesischer Führung verzögert. Zuletzt übernahm der Iran selbst das Projekt. Zum Baubeginn kursieren unterschiedliche Angaben. Wie weit die Bauarbeiten fortgeschritten waren, ist unklar.

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