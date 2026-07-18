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Angriff auf Basis
Iranische Raketen töten zwei US-Soldaten in Jordanien

Der Iran attackierte die US-Basis mit Drohnen und Raketen. Zwei amerikanische Soldaten starben, ein weiterer wird noch vermisst.
Publiziert: 18.07.2026 um vor 11 Minuten
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Aktualisiert: 18.07.2026 um vor 10 Minuten
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Die Revolutionsgarden veröffentlichten letzte Woche ein Video eines Drohnenstarts.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Zwei US-Soldaten starben am 17. Juli in Jordanien
  • Der Iran zerstörte laut Revolutionsgarden mehrere US-Flugzeuge
  • Seit Konfliktbeginn wurden 16 US-Soldaten getötet
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Gabriel KnupferRedaktor News

Der Iran-Krieg eskaliert erneut. Erstmals seit März sind am Samstag wieder US-Soldaten gefallen.

«Am 17. Juli kamen zwei US-Soldaten in Jordanien im Einsatz ums Leben als das US-Zentralkommando iranische Angriffe mit ballistischen Raketen und Drohnen abwehrte», schrieb das zuständige Regionalkommando Centcom auf der Plattform X.

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Ein US-Soldat werde noch vermisst, vier Weitere seien zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser in Jordanien evakuiert worden. Die Identitäten der Getöteten werden laut Centcom erst 24 Stunden nach Benachrichtigung ihrer nächsten Angehörigen bekannt gegeben.

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16 Tote US-Soldaten

Laut den iranischen Revolutionsgarden wurden bei dem Angriff auch mehrere amerikanische Flugzeuge «vollständig zerstört». Mit diesen Todesfällen steigt die Zahl der getöteten US-Soldaten in dem Konflikt laut CNN auf 16.

Der Iran-Deal vom Bürgenstock liegt in Trümmern. In der Nacht auf Samstag flogen die USA die siebte Nacht in Folge Angriffe auf iranische Ziele. Der Iran reagierte mit Wellen von Drohnen und Raketen gegen US-Stützpunkte in der Region.

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