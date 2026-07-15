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Neue Blockade gegen den Iran
Trump gibt Wegzoll-Plan für Strasse von Hormus wieder auf

Der US-Präsident gibt seinen Plan auf, die Strasse von Hormus zu kontrollieren, und blockiert stattdessen erneut iranische Häfen. Das US-Regionalkommando macht den Iran für die neue Eskalation verantwortlich.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Aktualisiert: vor 17 Minuten
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US-Präsident Donald Trump hat seinen Plan für den Iran-Krieg erneut geändert.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Trump lässt erneut iranische Häfen blockieren
  • USA: Iran attackierte sieben Handelsschiffe, zwölf Crewmitglieder getötet, verletzt oder vermisst
  • Über 20 US-Kriegsschiffe und hunderte Jets im Nahen Osten im Einsatz
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Gabriel KnupferRedaktor News

Donald Trump (80) gibt seinen Plan auf, die Strasse von Hormus zu «übernehmen» und einen fetten Frachtzoll einzuführen. Stattdessen lässt der US-Präsident nun wieder die iranischen Häfen blockieren.

Die Maut werde durch «massive» Handels- und Investitionsabkommen mit den Golfstaaten ersetzt, sagte Trump. Die Meerenge sei «für den gesamten Schiffsverkehr mit Ausnahme des iranischen offen», so der US-Präsident weiter. «Das Öl fliesst dank der Macht des US-Militärs wie nie zuvor.»

Sieben Handelsschiffe angegriffen

Das US-Regionalkommando Centcom schrieb auf der Plattform X, dass die US-Streitkräfte die Seeblockade gegen den Iran wieder aufgenommen hätten. «Derzeit sind mehr als 20 Kriegsschiffe der US-Marine und Hunderte von Militärflugzeugen im gesamten Nahen Osten im Einsatz.»

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Centcom-Admiral Brad Cooper (58) kündigte Vergeltung gegen den Iran an. «Der Iran attackierte in den letzten sieben Tagen sieben Handelsschiffe, und fast ein Dutzend zivile Crewmitglieder wurden dabei getötet, verletzt oder werden vermisst.»

Neue US-Luftangriffe in der Nacht

Iranische Streitkräfte hätten zudem Dutzende Raketen und Drohnen auf benachbarte Golfstaaten abgefeuert. «Die US-Streitkräfte machen den Iran für diese ungerechtfertigte Aggression verantwortlich, die weiterhin unschuldige Menschenleben gefährdet», schrieb Cooper auf X.

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In der Nacht auf Mittwoch flog das US-Militär erneut Luftangriffe gegen den Iran. Umfang und Ausmass waren laut dem Sender CNN zunächst unklar. Unterdessen nahm der Iran erneut Kuwait ins Visier. Auch hier gab es keine Angaben über mögliche Opfer und Schäden.

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