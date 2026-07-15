Darum gehts
- Trump lässt erneut iranische Häfen blockieren
- USA: Iran attackierte sieben Handelsschiffe, zwölf Crewmitglieder getötet, verletzt oder vermisst
- Über 20 US-Kriegsschiffe und hunderte Jets im Nahen Osten im Einsatz
Donald Trump (80) gibt seinen Plan auf, die Strasse von Hormus zu «übernehmen» und einen fetten Frachtzoll einzuführen. Stattdessen lässt der US-Präsident nun wieder die iranischen Häfen blockieren.
Die Maut werde durch «massive» Handels- und Investitionsabkommen mit den Golfstaaten ersetzt, sagte Trump. Die Meerenge sei «für den gesamten Schiffsverkehr mit Ausnahme des iranischen offen», so der US-Präsident weiter. «Das Öl fliesst dank der Macht des US-Militärs wie nie zuvor.»
Sieben Handelsschiffe angegriffen
Das US-Regionalkommando Centcom schrieb auf der Plattform X, dass die US-Streitkräfte die Seeblockade gegen den Iran wieder aufgenommen hätten. «Derzeit sind mehr als 20 Kriegsschiffe der US-Marine und Hunderte von Militärflugzeugen im gesamten Nahen Osten im Einsatz.»
Centcom-Admiral Brad Cooper (58) kündigte Vergeltung gegen den Iran an. «Der Iran attackierte in den letzten sieben Tagen sieben Handelsschiffe, und fast ein Dutzend zivile Crewmitglieder wurden dabei getötet, verletzt oder werden vermisst.»
Neue US-Luftangriffe in der Nacht
Iranische Streitkräfte hätten zudem Dutzende Raketen und Drohnen auf benachbarte Golfstaaten abgefeuert. «Die US-Streitkräfte machen den Iran für diese ungerechtfertigte Aggression verantwortlich, die weiterhin unschuldige Menschenleben gefährdet», schrieb Cooper auf X.
In der Nacht auf Mittwoch flog das US-Militär erneut Luftangriffe gegen den Iran. Umfang und Ausmass waren laut dem Sender CNN zunächst unklar. Unterdessen nahm der Iran erneut Kuwait ins Visier. Auch hier gab es keine Angaben über mögliche Opfer und Schäden.