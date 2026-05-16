Polizistin und Mutter: Die 36-jährige Katarzyna Job führte ein erfülltes Leben. Dann erlitt sie plötzlich einen schweren Schlaganfall. Dass sie nicht gestorben ist, verdankt sie ihrem 9-jährigen Sohn, der die Ruhe bewahrte und rechtzeitig Hilfe holte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizistin Katarzyna Job (36) erlitt am 27. April einen Schlaganfall

Ihr neunjähriger Sohn Filip rettete sie durch schnelles Handeln

Kollegen sammeln via Facebook Spenden für teure Rehabilitation im Krankenhaus

Blick Newsdesk

«Noch vor einem Augenblick rettete sie andere. Heute kämpft sie um ihr eigenes Leben und darum, zu ihrem Sohn zurückzukehren», sagen ihre Kollegen vom Polizeipräsidium Legnica in einem emotionalen Facebook-Post.

Die Polin Katarzyna Job (36) trat vor drei Jahren in die Polizei ein – damit erfüllte sie sich einen grossen Traum. Im täglichen Dienst an der Front leistete sie volle Arbeit. «Sie war immer die Erste, die da war, wenn jemand Unterstützung brauchte», loben ihre Kollegen. «Sie trug ihre Uniform mit Stolz, aber vor allem mit einem grossen Herzen.»

Sohn rettete ihr das Leben

Bis vor kurzem war Job eine lebensfrohe Frau. Die alleinerziehende Mutter trainierte neben der Arbeit für einen Halbmarathon. Bereits am 6. Juni wollte sie in Breslau an den Start gehen. Aber am 27. April brach für sie eine Welt zusammen.

Job befand sich im Badezimmer ihrer Wohnung, als sie plötzlich zusammenbrach. Ihr neunjähriger Sohn Filip merkte gleich, dass mit seiner Mutter etwas nicht stimmte. Anstatt in Panik zu geraten, rief er sofort Hilfe – damit rettete er ihr das Leben.

«Wir erwarten keine Wunder»

Im Spital wurde klar: Katarzyna Job hatte einen schweren Schlaganfall erlitten. Aktuell liegt sie auf der Intensivstation und kämpft um ihre Genesung. Der Weg zurück wird jedoch lang und teuer. Daher haben ihre Kollegen bei der Polizei über Facebook einen Spendenaufruf gestartet.

«Wir erwarten keine Wunder. Das Grösste ist bereits geschehen – Job lebt», heisst es darin. Noch sehnlicher als die Polizeikollegen wartet Sohn Filip darauf, dass seine Mamma endlich wieder nach Hause kommt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf fakt.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.