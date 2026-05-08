Nordkorea wird laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA ein neues Artilleriesystem an der Grenze zu Südkorea stationieren. Kim Jong Un schaute jetzt beim Hersteller vorbei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nordkorea stationiert ein neues Artilleriesystem nahe der südkoreanischen Grenze

Kim Jong Un inspizierte 155-mm-Haubitze mit über 60 km Reichweite

Seoul liegt nur 50-60 km von der Grenze entfernt

Marian Nadler Redaktor News

Die aktuelle Entwicklung zeigt: Pjöngjang agiert immer feindseliger gegenüber seinem Nachbarn.

Nordkorea plant laut staatlichen Medienberichten vom Freitag die Stationierung eines neuen Artilleriesystems an seiner südlichen Grenze. Dies könnte Seoul, die Hauptstadt Südkoreas, in Reichweite bringen. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un (42) besuchte diese Woche eine Munitionsfabrik, um die Produktion einer neuen 155-Millimeter-Selbstfahrlafette zu inspizieren, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

Kim Jong Un erwähnt Bodenoperationen

Laut KCNA wird die neue Haubitze mit einer Reichweite von über 60 Kilometern noch in diesem Jahr als Teil einer Langstreckenartillerieeinheit an der Grenze zu Südkorea. Das Zentrum von Seoul liegt 50 bis 60 Kilometer von der Grenze entfernt, und auch grosse Teile der Provinz Gyeonggi, Südkoreas bevölkerungsreichster Provinz und Zentrum der Industrie, befinden sich in Reichweite.

Die neue Haubitze werde «erhebliche Veränderungen und Vorteile für unsere Bodenoperationen bringen», sagte Kim Jong Un laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Trotz der Aufforderung des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung (62), den Dialog wieder aufzunehmen und bedingungslose Gespräche zu führen, bezeichnet Nordkorea Seoul als seinen Hauptgegner.

Ju Ae an Bord von Kriegsschiff

Das südkoreanische Präsidialamt erklärte am Donnerstag, es werde seine Friedensbemühungen trotz der Verfassungsänderung fortsetzen. In einer separaten Mitteilung berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA, Kim Jong Un habe am Donnerstag den Zerstörer Choe Hyon besucht, um die Seeerprobung vor dessen offizieller Indienststellung zu überwachen.

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Von den Staatsmedien verbreitete Bilder zeigten seine Tochter Ju Ae, die ihn an Bord des Kriegsschiffs begleitete, während er dessen Fähigkeiten inspizierte. Ein weiteres Foto zeigte einen lächelnden Kim Jong Un, der mit Ju Ae an einem Tisch auf dem Schiff sass, umgeben von uniformierten Marinesoldaten.