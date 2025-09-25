Selenski droht mit Angriffen auf den Kreml

Von Marian Nadler, Redaktorin am Newsdesk

Die aggressivsten Drohungen kommen seit Beginn des Krieges in der Regel aus dem Kreml. So drohten hochrangige Beamte aus dem Moskauer Machtzentrum zuletzt Finnland und Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen gehören fast schon zum Standardrepertoires eines jeden Putin-Verbündeten.

Wählt im «Axios»-Interview ungewohnt unsanfte Töne: Wolodimir Selenski. Foto: AFP

Doch jetzt ist es plötzlich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47), der unsanfte Töne anschlägt. Sollte Russlands Präsident Wladimir Putin (72) seinen Feldzug im Nachbarland fortsetzen, droht Selenski mit Angriffen auf den Kreml und dessen Beamte. «Sie müssen wissen, wo ihre Bombenkeller sind. Wenn sie den Krieg nicht beenden, werden sie diese in jedem Fall brauchen», sagte der Staatschef in einem Interview mit «Axios» in New York. Diese Angriffe sollen Selenski zufolge mit möglichst von den USA gelieferten Langstreckenwaffen erfolgen.

Selenski schloss gleichzeitig den Beschuss von zivilen Zielen aus. «Wir sind keine Terroristen.» In der Vergangenheit liess sich Selenski unter anderem in seinem Amtssitz vor einem Gemälde fotografieren, das den Kreml in Flammen zeigt. Wird aus Kunst bald Realität?