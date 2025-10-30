Die Schweiz ist im Krisenfall das sicherste Land der Welt für das eigene Kapital. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Firma Henley & Partners. Deutlich weniger gut schneiden die Supermächte USA und China ab.

Millionäre wechseln Wohnsitz aufgrund globaler Unsicherheiten und Krisen

Schweiz laut Studie sicherster Ort für Vermögen im Krisenfall

Neun von zehn der sichersten Länder für Vermögen befinden sich in Europa

Mattia Jutzeler Redaktor News

Für viele Menschen fühlt sich die Welt immer unsicherer an. Der Krieg in der Ukraine hält an, Donald Trump möchte wieder Atomwaffentests durchführen und die KI-Bubble bereitet Kopfzerbrechen an der Wall Street.

Diese Sorgen scheinen auch wohlhabende Menschen zu beschäftigen. Laut der «NZZ» wechseln momentan so viele Millionäre ihren Wohnsitz wie noch nie. Im Falle einer weltweiten Krise ist das eigene Vermögen in gewissen Ländern sicherer als in anderen.

Schweiz schon fast zu sicher

Die Firma Henley & Partners mit Sitz in Zürich unterstützt reiche Menschen beim Umzug in andere Länder. Sie haben erstmals ein Ranking publiziert, das die sichersten Länder für das eigene Portemonnaie zeigen soll. Bewertet wurden dabei wirtschaftliche Dynamik, politische Stabilität, Rechtssicherheit sowie Risiken in Bezug auf den Klimawandel.

Die Schweiz schneidet hierbei von allen untersuchten Staaten am besten ab. Unser Land soll laut der Studie sogar fast zu sicher sein. In einem Krisenfall könnte so viel Kapital in die Schweiz fliessen, dass es zu einer unkontrollierten Aufwertung des Frankens kommen könnte.

Europa am sichersten

Die obersten zehn Plätze des Rankings sind dominiert von europäischen Staaten. Lediglich Singapur knackt die Top Ten. Europa punkte laut der Studie etwa mit seiner guten Bildung und der hohen Lebensqualität. Tiefer platzierte Staaten der Alten Welt, beispielsweise Frankreich (Rang 23), werden etwa wegen der hohen Staatsschulden kritisiert.

Gleich hinter Frankreich reiht sich die USA ein. Der Supermacht werden in der Studie einige Risikofaktoren zugeschrieben. «Der soziale Zusammenhalt ist schlecht, auch die Lebenserwartung fällt tief aus. Negativ fallen ebenso die hohe Staatsverschuldung und die überalterte Infrastruktur ins Gewicht», erklärt einer der Studienautoren der «NZZ».

Beim Rivalen China (Rang 37) wurde vor allem die politische Instabilität und die mangelnde Rechtssicherheit kritisiert. Die Volksrepublik ist laut der Studie im Krisenfall aber leicht widerstandsfähiger als die USA. Das bevölkerungsreichste Land der Welt, Indien (Rang 104), steht wegen seines geringen sozialen Fortschrittes sowie der grossen Klimarisiken in der Kritik.

Schweizer ziehen am liebsten nach Frankreich

Das Ranking von Henley & Partners deckt sich nicht wirklich mit den Präferenzen der Schweizerinnen und Schweizern. Hierzulande wandern nämlich die meisten Menschen nach Frankreich aus.

Fast ein Viertel aller Auslandschweizer (826'700) lebte Ende 2024 in Frankreich, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Unser westliches Nachbarland ist laut der Auswanderer-Genossenschaft Soliswiss seit über 100 Jahren das Land mit den meisten Auslandschweizern. Auch beliebt sind andere europäische Staaten wie Italien und Deutschland, aber auch die USA.

Bei Rentnern besonders beliebt ist Thailand, was im Sicherheitsranking von Henley & Partners gerade einmal Rang 76 belegt, hinter Russland und Papua-Neuguinea. Laut Soliswiss lockt das Land in Südostasien vor allem mit gutem Wetter und hoher Lebensqualität. Weltweit ist Panama das beliebteste Auswanderungsziel für Rentner.