Frankreich hat viel zu bieten – und ist bei Auswanderern auch sehr beliebt.

Darum gehts Ende 2024 lebten 212'000 Schweizer in Frankreich, fast ein Viertel aller Auslandschweizer

Thailand und Portugal sind bei Schweizer Rentnern besonders beliebt

In fünf Staaten leben gar keine Schweizer Staatsangehörige

Sandra Meier Journalistin News

Baguette, Bordeaux und Baisse bei den Steuern? Viele Schweizer zieht es nach Frankreich. Mit über 212'000 Landsleuten ist unser westlicher Nachbar unangefochten die beliebteste Heimat für Personen mit Schweizer Pass. Kein Wunder – tiefere Lebenshaltungskosten, mildes Klima und das französische Savoir-vivre machen das Leben dort verlockend.

Fast ein Viertel aller Auslandschweizer (826'700) lebte Ende 2024 in Frankreich, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen.

Allerdings weisen die Zahlen nicht nur die heutige Beliebtheit aus, sondern sind auch historisch begründet, wie Soliswiss, die Genossenschaft der Schweizer im Ausland, auf Anfrage von Blick erklärt: «Frankreich war und ist offen für die Doppelbürgerschaft.» Die Grande Nation sei seit über 100 Jahren das Land mit den meisten Auslandschweizern. Heisst: «In Frankreich gibt es viele Schweizerinnen und Schweizer, bei denen bereits die Urgrosseltern oder Grosseltern nach Frankreich ausgewandert sind.»

Auch andere europäische Länder erfreuen sich grosser Beliebtheit. In Deutschland leben über 100'000 Auslandschweizer. Danach folgen Italien (52'600), das Vereinigte Königreich (40'900) und Spanien (27'300).

Wo die Rentner ihren Lebensabend verbringen

Über 65-Jährige zieht es in südlichere Gefilde. Insgesamt leben zwar am meisten Rentner in Frankreich, den USA oder Deutschland. Der Anteil der Schweizer Rentner ist aber etwa in Thailand mit 42,5 Prozent besonders hoch. Diese Altersgruppe hat zwischen 2023 und 2024 mit einem Plus von 7,1 Prozent auch markant zugelegt – trotz der neuen, progressiven Einkommenssteuer, die für Schlagzeilen sorgte.

Dazu Soliswiss: «Aus finanzieller Sicht ist Thailand mit den Änderungen in Bezug auf die Steuern, aber auch die Krankenversicherung leicht unattraktiver geworden.» Eine starke Veränderung erwartet Soliswiss aber nicht. Thailand biete immer noch sehr viel Lebensqualität.

Ebenfalls beliebt bei Schweizer Rentnern sind Portugal, Südafrika, Brasilien und Spanien, wo der Anteil einen Drittel oder mehr ausmacht. In Portugal hat die Altersgruppe zwischen 2023 und 2024 sogar um 15,9 Prozent zugelegt.

Soliswiss zu Blick: «Diese Länder sind für Rentner attraktiv, da es sehr schöne Gegenden gibt, der Lebensstandard mit einer Schweizer Rente hoch ist und die Liegenschaften erschwinglich sind.» Hingegen sei der Arbeitsmarkt schwierig, weshalb es weniger Berufstätige in diese Länder ziehe.

Auch Auslandschweizer auf Grönland

Weltweit gibt es nur fünf unabhängige Staaten, in denen keine Auslandschweizer gemeldet sind: Turkmenistan, Nordkorea und die kleinen Inselstaaten im Pazifik Nauru, Tuvalu sowie die Marshallinseln.

Übrigens: Von den 3840 Schweizer Staatsangehörigen in Dänemark leben zehn auf Grönland. Die eisbedeckte Insel sorgte in den letzten Wochen immer wieder für Schlagzeilen, weil US-Präsident Donald Trump sie sich unter den Nagel reissen will.