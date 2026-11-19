Innert Minuten zerstört ein Brand Sandro Abplanalps Traum vom eigenen Tattoo-Studio. Während er sein Leben neu aufbaut, erlebt er neben grosser Hilfsbereitschaft auch dreiste Überraschungen.

Darum gehts Ein Brand zerstörte Sandro Abplanalps Tattoo-Studio weniger als einen Monat nach der Eröffnung

Abplanalp berichtet von dubiosen Angeboten

Am 1. Dezember eröffnet er in Eschenbach LU ein neues Studio im Alpen-Chic mit Schweizer Handwerk

Nikolina Pantic Redaktorin News

Für Sandro Abplanalp (25) dreht sich das Blatt zum Guten. Am 10. Oktober 2026 hat er in Kleinwangen LU sein Tattoo-Studio geöffnet und nicht mal einen Monat später steht er ohne da. Wegen eines Brandes hat der 25-Jährige alles verloren, wie Blick bereits berichtete.

«Vom Rumsitzen und Däumchendrehen gibt es kein Brot», sagt er im Gespräch mit Blick. Der gelernte Lackierer schöpft Hoffnung – und eröffnet am 1. Dezember 2026 bereits wieder sein neues Studio mit dem Namen «Lossandrocustoms». Zwischen Zuspruch, Spenden und Unterstützung erreichten Abplanalp aber auch dubiose Angebote, nachdem der Blick-Beitrag veröffentlicht wurde.

Der selbständige Tätowierer wollte keine Zeit verlieren. Er sucht eine neue Wohnung und nach dem passenden Ort, wo er sein neues Studio eröffnen kann. Viele Menschen preisen ihm ihre Gewerbefläche an. «Ich habe viele unmoralische Angebote erhalten.»

Überteuerte Offerten für scheinbar passende Gewerbeflächen erreichen Abplanalp. «Die Leute, die Geld verdienen möchten, haben sich gleich gemeldet», erklärt er. Und weiter: «Nach so einem Unfall muss man aufpassen.»

«Viele finden es lustig, wenn ein Haus abbrennt»

Nicht nur die zweifelhaften Angebote überraschen ihn. «Viele finden es lustig, wenn ein Haus abbrennt», sagt Abplanalp. Eine Begegnung ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. Seit dem Brand leidet er unter Schwindel und Stress und stellte sich deshalb beim Arzt vor.

Bei der Untersuchung macht sein Hausarzt dann einen geschmacklosen Scherz: Ob er beim Brand denn keinen Cervelat dabeigehabt habe. Beim Feuer waren zwei Männer verletzt und ins Spital gebracht worden.

Doch der Zentralschweizer erlebt auch schöne Momente. Besonders viel Halt geben ihm die Nachbarn, seine Familie und die Gemeinde. «Das hätte ich so nicht erwartet.»

Die Gemeinde Hohenrain LU habe einen wirklich guten Job gemacht, sagt er. Auch Kleiderspenden habe er erhalten, damit er wieder etwas zum Anziehen hat. Sein neues Studio finanziere er hingegen ohne Spenden: Dafür verwende er das Geld, das er von den Versicherungen erhält. «Auch wenn es nicht viel ist.» Den fehlenden Betrag steuere er aus eigenen finanziellen Mitteln bei.

Eröffnung mit einem schweizweit einzigartigem Studio

Der 25-Jährige hat bereits das nächste Projekt im Blick: Anfang Dezember soll sein neues Studio eröffnen – und das wird alles andere als gewöhnlich. Statt auf dunkle Räume und grelle Hexagonlichter setzt Abplanalp auf Alpen-Chic und Schweizer Handwerk. «Wenn die Leute zu mir kommen, sollen sie sich wie in einem Chalet fühlen.»

Die Verbundenheit mit der Heimat kommt nicht von ungefähr: Abplanalp ist auf einem Bauernhof mit 20 Milchkühen aufgewachsen. «Es gibt kein Studio, das zu 100 Prozent auf Swiss Made setzt», sagt er. Genau das soll sein neues Studio auszeichnen.

Die grösste Unterstützung für den optimistischen Tätowierer muss nicht finanzieller Natur sein. «Wer etwas beitragen möchte, kommt am besten direkt ins Studio», sagt er. Besonders freuen würde sich der 25-Jährige über eine Trychel. «Daran hätte ich mehr Freude als an Geld.»

Bis zur Neueröffnung am 1. Dezember in Eschenbach LU bleibt allerdings noch einiges zu tun. Die Gewerbefläche mit Blick auf den Pilatus steht bereits. Nun fehlen nur noch die passenden Möbel, die dem Studio seine gewünschte «urchige und bodenständige» Atmosphäre verleihen.