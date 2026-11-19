Matteo Carbone (4) kämpft gegen immer neue Hirntumore. Nach einem Blick-Bericht über sein Schicksal helfen Menschen aus der ganzen Schweiz mit Spenden – und ein Handwerker überrascht ihn mit einem neuen Kinderzimmer.

Darum gehts Matteo Carbone aus Glis wurden innert zwei Jahren drei Hirntumore entfernt, Risiko bleibt gross

Nach dem Blick-Bericht spendeten Menschen aus der ganzen Schweiz über 50'000 Franken an die Familie

Während Matteos Bestrahlung in Basel erhielt sein Zimmer in Glis VS eine «Cars»-Tapete als Überraschung

Martin Meul Reporter News

Er ist so klein, aber er hat schon so viel hinter sich – Matteo Carbone (4) aus Glis VS. Innert zwei Jahren mussten dem Jungen drei Tumore aus dem Hirn entfernt werden. «Er ist mein kleiner Kämpfer», sagt Mutter Catia Carbone (30), als Blick die Familie Ende September besucht.

Niemand weiss, warum Matteo immer wieder Tumore bekommt. «Die Ärzte haben uns erklärt, dass das Risiko, dass der Tumor erneut zurückkommt, leider sehr gross ist. Trotzdem geben wir die Hoffnung nicht auf und kämpfen gemeinsam mit Matteo weiter», sagt seine Mutter.

Hinzu kommen die finanziellen Sorgen. Wegen der vielen und langen Aufenthalte in Basel muss die Familie praktisch zwei Haushalte führen. Dazu kommen die Reisekosten nach Basel.

Riesige Solidarität

Die Geschichte des kleinen Matteo berührt die Blick-Leserschaft. «Unglaublich, was der Artikel ausgelöst hat», sagt Catia Carbone Mitte November. Über 50'000 Franken wurden von Menschen aus dem ganzen Land an die Familie gespendet. «Danke, danke, danke. Es gibt so viele gute Menschen in diesem Land», sagt Catia Carbone und fügt an: «Die vielen Spenden haben uns ganz viel Druck weggenommen. Der Blick in die Zukunft fällt so viel leichter und gibt uns Hoffnung.»

1:48 Mutter über Sohn mit Hirntumor: «Er gibt uns die Kraft, die wir nicht mehr haben»

Matteos Mutter will sich denn auch gerne bei allen Spenderinnen und Spendern persönlich bedanken. Sie hat Dankeskarten machen lassen. «Jeder kann mir seine Adresse zukommen lassen, dann schicken wir die Karte zu», sagt sie.

Unterdessen muss sich Matteo wieder einer Bestrahlung am Unispital Basel unterziehen. Sechs Wochen lang stehen fast täglich Termine bei den Ärzten auf dem Programm. Während der Junge in Basel behandelt wird, wird zu Hause an einer Überraschung für ihn gearbeitet.

Ein neues Zimmer für Matteo und Giovanni

Denn auch Mattia Brigger (26) hat den Bericht über Matteos Schicksal gelesen. «Sein Schicksal hat mich tief berührt und ich wollte dem Jungen etwas Gutes tun», sagt er. Als Mitglied der Geschäftsleitung der Malerei und Gipserei Brigger AG in Glis hat er eine Idee: Er will Matteo ein neues Kinderzimmer schenken.

Da Matteo und sein Bruder Giovanni (2) sich ein Zimmer teilen und voll auf Autos abfahren, fällt die Wahl auf das Thema «Cars» von Disney. Während Matteo also in Basel ist, wird sein Zimmer in Glis mit einer neuen Tapete umgestaltet. Kurz bevor Matteo wieder ins Wallis kommt, wird sein Zimmer mit Lightning McQueen, der Hauptfigur aus «Cars», aufgehübscht. «Die Tapete haben wir extra bei einer Firma bestellt, die die Rechte an Disney-Motiven hat», sagt Mattia Brigger.

Er hofft, dass das neue Zimmer dem Jungen die Heimkehr nach Wochen in Basel versüsst. «Ich wollte dem Kleinen einfach irgendwie helfen», sagt er. Die Aktion ist ein Volltreffer. «Wow, ‹Cars›, das gefällt mir super», sagt Matteo, als er kurze Zeit später sein neues Zimmer sieht. Er strahlt über das ganze Gesicht. Auch seine Mutter freut sich: «Es ist super schön geworden. Tausend Dank an Mattia und sein Team.»

Unsicherheit bleibt

Derweil bleibt für die Mutter die Unsicherheit, wie es gesundheitlich mit ihrem Sohn weitergeht. Ob die Bestrahlung erfolgreich war, weiss sie noch nicht. «Das muss das nächste MRI zeigen. Wir hoffen das Beste», sagt sie.

Denn Aufgeben ist keine Option. «Matteo kämpft weiter, also tun wir das auch», sagt Catia Carbone.