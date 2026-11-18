Dreimal erhält eine Diabetikerin in Muttenz BL eine zu hohe Dosis Insulin. Zweimal muss sie deswegen ins Spital. Ihr Sohn Stefan Blecker (55) erhebt schwere Vorwürfe gegen die Spitex. Diese bestätigt die Fehler.

Seniorin aus Muttenz BL wird 3 Mal zu viel Insulin gespritzt – ihr Sohn klagt an

Darum gehts Eine 79-jährige Diabetikerin erhielt dreimal zu viel Insulin, zweimal musste sie ins Spital

Die Spitex Muttenz bestätigt drei Fehler, habe sie intern aufgearbeitet, zog jedoch keine personellen Konsequenzen

Der Sohn will Anzeige erstatten, die Mutter bleibt vorläufig bei der Spitex Muttenz in Betreuung

Wenn Stefan Blecker (55) aus Basel an die Pflege seiner zuckerkranken Mutter (79) in Muttenz BL denkt, kocht bei ihm die Wut hoch. Seine Mutter war in diesem Jahr zweimal im Spital, weil die Spitex beim Insulin gepfuscht hat: In den letzten vier Monaten hat man ihr dreimal eine zu hohe Insulindosis gespritzt.

«Die Spitex spielt mit Menschenleben!», sagt Blecker. Während er von vier Vorfällen spricht, bestätigt die Spitex Muttenz auf Anfrage drei Fälle, wovon zwei zu einer Hospitalisation geführt haben.

Zu hohe Insulindosen sind sehr gefährlich: Die akute Unterzuckerung kann zur Bewusstlosigkeit über Krampfanfälle bis hin zu einem lebensbedrohlichen Koma führen.

Für Blecker ist diese Art Fehler unverzeihlich. Er macht sich grosse Sorgen um seine Mutter, die auch an Demenz leidet. Besonders die Reaktion der Spitex enttäuscht ihn. Zwar habe diese die Kosten für die Ambulanz übernommen, eine Entschuldigung sei aber ausgeblieben: «Stattdessen hat man mir erklärt, dass Fehler nun einmal passieren können. Schliesslich seien die Mitarbeitenden auch nur Menschen.»

Beim letzten Vorfall kam die Polizei

Ende Oktober spitzte sich die Situation dramatisch zu, als die Rentnerin zum dritten Mal eine falsche Dosis erhielt. Diesmal war zwar kein Spitalaufenthalt nötig, doch bei Blecker brannten die Sicherungen durch. Als er die zuständige Pflegerin zur Rede stellte, sagte er ihr jenen Satz, den er früher selbst von seinem Vater zu hören bekam, wenn er Mist gebaut hatte: «Vielleicht brauchst du links und rechts eine, damit du wieder klar denken kannst?»

Die Spitex-Mitarbeiterinnen alarmierten daraufhin die Polizei. Zu einer weiteren Eskalation kam es vor Ort nicht, die Beamten konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.

Das sagt die Spitex

Die Spitex Muttenz betont auf Blick-Anfrage, man nehme die Vorfälle und die Verantwortung für eine sichere Medikamentenverabreichung ernst. In einer schriftlichen Stellungnahme erklärt die Organisation, dass jeweils unterschiedliche Mitarbeiterinnen beteiligt gewesen seien.

Zu den gravierenden Fehlern sei es aus verschiedenen Gründen gekommen: «Dazu gehörten eine falsche Einschätzung des Zeitpunkts der bereits verabreichten Insulindosis, eine Verwechslung von langzeit- und kurzzeit-wirksamem Insulin sowie eine Verwechslung des Tages bei der Verabreichung der Morgendosis.»

Die Fälle seien jeweils intern aufgearbeitet worden. Zudem habe man die Abläufe angepasst und zusätzliche Hinweise zu den beiden verwendeten Insulin-Varianten angebracht. Auf die Frage nach personellen Folgen antwortet die Spitex knapp: «Personelle Konsequenzen wurden keine gezogen.»

Sohn will Anzeige erstatten

Das reicht Blecker nicht. Er will rechtlich gegen die Fehler vorgehen. Weil seine Mutter einen Beistand hat, benötigt er dafür dessen Unterschrift. Dieser unterstütze sein Vorhaben, sagt Blecker. Noch warte er auf Unterlagen des Spitalaufenthalts.

Der 55-Jährige arbeitet nur noch zu 50 Prozent als Geschäftsführer eines Logistikunternehmens, um mehr Zeit für die Betreuung seiner Mutter zu haben. «Früher haben mich meine Eltern auch um 3 Uhr nachts von irgendeiner Party abgeholt. Das möchte ich zurückgeben, indem ich für sie da bin.»

Am liebsten würde er den Spitex-Anbieter wechseln. «Meine Mutter möchte jedoch weiterhin bei der bisherigen Spitex bleiben», sagt Blecker. Somit wird die 79-Jährige vorläufig weiterhin von der Spitex Muttenz betreut. Ihr Sohn hofft deshalb, dass sich die Fehler nicht wiederholen.