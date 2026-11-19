Ein Autofahrer mit Wohnsitz in der Schweiz hat am Dienstagabend im deutschen Bundesland Baden-Württemberg einen Unfall gebaut. Die Polizei stellte bei ihm einen Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille fest.

Darum gehts Mit über 1,5 Promille verunfallte ein 50-Jähriger bei Hinterseebach in Deutschland

Sein Skoda überschlug sich, er wurde leicht verletzt

Der in der Schweiz wohnhafte Fahrer musste 1000 Euro hinterlegen

Marian Nadler Redaktor News

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer hat am Dienstagabend auf der deutschen L87 in Richtung Hinterseebach die Kontrolle über seinen Skoda verloren. Bei dem Unfall hatte er Glück und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Fahrer (50) eines Skodas kam kurz nach 18 Uhr in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine steile Böschung. Infolge des Aufpralls überschlug sich der Skoda und kam schliesslich auf dem Dach liegend auf der Fahrbahnmitte zum Stillstand.

Skoda wurde stark beschädigt

Ein anderer Verkehrsteilnehmer eilte an die Unfallstelle und alarmierte umgehend den Rettungsdienst sowie die Polizei. So schreibt es das Polizeipräsidium Offenburg in einer Medienmitteilung.

Der Skoda-Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschliessend durch Kräfte des Rettungsdienstes medizinisch versorgt. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille. Ab einem Wert zwischen 1,0 und 1,5 Promille gilt man als stark betrunken. Weil der Verunfallte in der Schweiz wohnt, musste er eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro (926 Franken) erbringen. Der stark beschädigte Wagen wurde abgeschleppt.