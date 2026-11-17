Am Montagnachmittag ist in einer Werkstatt in Thun ein Mann bei Arbeiten an einem Bus tödlich verletzt worden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montag, 16. November 2026, kurz nach 14.55 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es in einer Werkstatt an der Grabenstrasse in Thun zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen sei.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Mann mit Arbeiten an einem Bus beschäftigt, als er aus noch zu klärenden Gründen eingeklemmt und dabei schwer verletzt wurde. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch anwesende Drittpersonen und Rettungskräfte, verstarb der Mann noch vor Ort. Beim Opfer handelt es sich um einen 20-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Kapo Bern hat Ermittlungen aufgenommen

Nebst verschiedenen Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern standen ein Ambulanzteam, ein Notarzt, Angehörige der Feuerwehr Schutz und Rettung Thun, das Care Team Kanton Bern sowie Mitarbeitende des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern im Einsatz.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und den Umständen aufgenommen.