Auf der St. Gallerstrasse in Gossau SG ist eine 14-Jährige auf dem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst worden. Die Lenkerin fuhr nach einem kurzen Halt weiter. Stunden später ermittelte die Polizei eine 74-Jährige.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am frühen Dienstagabend ist es auf der St. Gallerstrasse in Gossau SG zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer 14-jährigen Fussgängerin gekommen. Kurz vor 17.15 Uhr ging bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Die 14-Jährige wollte die St. Gallerstrasse auf dem Fussgängerstreifen bei der Bushaltestelle Gerbhof überqueren. Gleichzeitig fuhr ein Auto auf der St. Gallerstrasse von Gossau in Richtung Niederbüren. Auf dem Fussgängerstreifen kam es zur Kollision. Das Mädchen stürzte und wurde leicht verletzt. Später begab es sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Fahrerin verliess Unfallstelle

Gemäss Angaben von Auskunftspersonen hielt die Fahrerin nach der Kollision kurz an und stieg aus. Danach setzte sie die Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Die meldende Person gab der Notruf- und Einsatzleitzentrale an, dass das beteiligte Auto weggefahren sei.

Einige Stunden später konnte die Kantonspolizei St. Gallen eine 74-jährige Frau ermitteln. Sie wird beschuldigt, das am Unfall beteiligte Auto gelenkt zu haben.