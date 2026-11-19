Schweizer Winterferien sind für viele Amerikaner zu teuer. Doch ausgerechnet diese Gäste sind für die Berggebiete wichtig. In der Blick-Community prallen unterschiedliche Vorstellungen darüber aufeinander, wie sich die Skigebiete ausrichten sollen.

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Für viele Amerikaner gehört die Schweiz zum Inbegriff perfekter Winterferien. Doch das vermeintliche Wintermärchen hat seinen Preis. Ein bekanntes US-Reiseportal schlägt seinen Lesern deshalb vor, die Schweiz diesen Winter links liegen zu lassen. Stattdessen empfiehlt es günstigere Alternativen in Europa. Fünf Nächte in der Schweiz für 2000 Dollar oder mehr? Für viele Amerikaner sei das angesichts der wirtschaftlichen Lage schlicht zu teuer.

Für die Schweizer Berggebiete wäre ein Wegbleiben der amerikanischen Gäste allerdings heikel. Seit dem Winter 2024/2025 bilden Reisende vom amerikanischen Kontinent die grösste Gruppe ausländischer Feriengäste. Im Winter 2025/2026 verzeichnete die Schweiz laut Bundesamt für Statistik (BFS) einen Rekordwert von 1,8 Millionen Logiernächten von Gästen aus Amerika. Allein bei den US-Gästen betrug das Plus 4,5 Prozent.

Zwischen Heimmarkt und US-Tourismus

Die Kritik des US-Reiseportals sorgt auch in der Blick-Community für Gesprächsstoff. Sind die Schweizer Skigebiete tatsächlich zu teuer? Und sollten sie stärker um amerikanische Gäste werben oder lieber Schweizer und europäische Feriengäste in den Fokus rücken?

Die Antworten in unserer Leserumfrage mit über 2000 Teilnehmenden fallen unterschiedlich aus: 41 Prozent finden, der Fokus sollte stärker auf Schweizer und europäischen Gästen liegen. 15 Prozent sprechen sich dafür aus, gezielt mehr US-Touristen anzuziehen. Für 44 Prozent ist vor allem eine gute Auslastung entscheidend – unabhängig davon, woher die Gäste kommen.

Hohe Preise, mittelmässiger Service?

Dass man in der Schweiz für Winterferien tief ins Portemonnaie greifen lässt, ist für viele Leserinnen und Leser ein Ärgernis. User Martin Ueltschi findet deshalb, das US-Reiseportal liege nicht falsch: «Die Preise für Kurzzeit-Wintersportferien in der Schweiz sind fast ausschliesslich stark überteuert.» Doch nicht nur die Kosten fallen ihm negativ auf. «Die Freundlichkeit der Dienstleister, Hotels, Restaurants, Skibetriebe und Transport ist nur Mittelklasse. Im Gesamtpaket schneiden zum Beispiel Österreich, Slowenien und Montenegro ganz klar besser ab.»

Auch Leser Mark Grunder verbringt seine Ferien lieber im Ausland. «Hotels in Österreich an der Schweizer Grenze kosten etwa gleich viel wie in der Schweiz. In den Hotels in Österreich wird nur eben viel mehr geboten, und die Zimmer haben nicht 30 Jahre altes Mobiliar», argumentiert er.

Andere Community-Mitglieder stören sich ebenfalls an den hohen Preisen. «Es ist nicht nur für die Amerikaner zu teuer, auch viele Europäer scheuen unsere Abzockermentalität», schreibt Urs Morgenthaler. Christian Zühlke geht noch einen Schritt weiter: «Ich hoffe sehr, dass die amerikanischen Touristen wegbleiben. Die Preise sind durch nichts zu rechtfertigen. Jede Kleinigkeit wird ausgenutzt, um die Preise noch weiter anzuheben.»

Heimische Skigebiete statt Ferien im Ausland

Die Kritik an den Preisen teilen allerdings nicht alle. Robert Frei hält den Schweizer Skigebieten die Treue und verbringt seine Ferien diesen Winter in Lenzerheide GR. «Ich unterstütze die einheimischen Skigebiete», schreibt er.

Auch Jürg Messer verbringt seine Ferien lieber in der Schweiz. Seine Wahl fällt auf Les Diablerets VD. «Es ist sehr schön dort und kostet mich einen vernünftigen Preis», schreibt er. Es müsse also nicht immer teuer sein: Auch hierzulande gebe es Destinationen, die schöne Winterferien zu erschwinglichen Preisen ermöglichen.

Regina Richard spricht sich ebenfalls für Ferien im eigenen Land aus. «Natürlich sind Skiferien in der Schweiz teuer. Trotzdem unterstütze ich lieber unsere Bergbahnen und Hotels, als mein Geld für Ferien ins Ausland zu tragen.» Auch amerikanische Gäste seien willkommen, schliesslich brächten sie Geld in die Bergregionen und sicherten Arbeitsplätze. «Wir sollten froh sein und darauf hoffen, dass zahlungskräftige Touristen weiterhin zu uns kommen», doppelt sie nach.

Angelina Maurer betont ebenfalls die Bedeutung ausländischer Gäste. Sie gibt zu bedenken, dass diese dazu beitragen, die Schweizer Skigebiete wirtschaftlich attraktiv zu halten. «Wer soll es denn sonst günstig halten? Die wenigen Schweizer, die es sich leisten können, oder noch ein paar ausländische Touristen, die es finanzierbar machen?»